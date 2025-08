George Simion îndeamnă lumea să iasă în stradă, dar el nu vine. „Nu îmi mai pot asuma organizarea unor proteste pașnice în România” VIDEO

Liderul AUR, George Simion, își îndeamnă susținătorii să iasă la proteste anti-guvernamentale în număr cât mai mare. Acesta susține însă că el nu va participa la astfel de manifestații decât când acestea vor depăși 200.000 de oameni.

„Dragii mei, vor urma, în perioada următoare, multe proteste. Îi încurajez pe simpatizanții AUR să meargă în număr cât mai mare la toate aceste proteste anti-guvernamentale și pro-democrație, pro-libertate. Eu nu voi participa la aceste proteste. Am anunțat, în urmă cu două luni, că nu mai pot să îmi asum organizarea unor proteste pașnice în România, pentru că lumea s-a săturat, nu mai are răbdare. Voi fi, de fiecare dată, cu voi în suflet. Stați liniștiți, în momentul în care explodează mămăliga și vor fi peste 200.000 de oameni în stradă, voi fi și eu acolo lângă voi. Toată suflarea AUR este alături de voi”, zice Simion.

Acesta susține că informațiile apărute legate de absența sa din Parlament și plimbările sale în străinătate sunt încercări de a arunca vina către AUR.

„Nu mai știu ce să inventeze. Săptămâna trecută ziceau că au fost în Cipru, că nu am fost la citirea moțiunii de cenzură, că nu am stat cum vor trusturile guvernamentale de presă să stau. Nu o să fac asta. Nu o să le fac pe plac. Singurii cărora trebuie să le fac pe plac sunt românii. Rămân fidel numai românilor. Cei care încearcă într-un fel sau altul să arunce vina, cum fac partidele trădătoare: PSD, PNL, USR, UDMR spre noi, vor fărâmițarea mișcării suveraniste patriotice și să vă facă să vă îndoiți „dacă am trădat?”. Asta o aud din decembrie de la cei care vor să rupă unitatea dintre noi. Odată ce poporul s-a trezit, nu mai poate fi adormit și prostit. Rămânem pe baricade și îi anunț pe cei care vor să stăm într-un anumit fel că o să mă duc în continuare la românii care ne susțin.

Ads

Acesta susține că partidelor la putere le este frică de o „formațiune a românilor” și acuză faptul că în România nu ar exista alegeri libere.

„Scopul lor este de a ne fărâmița iarăși în 1.000 de partiduțele care nu au pic de putere, care să se grupeze în zeci de coaliții. Lor le este frică de o formațiune a românilor care să obțină o majoritate și să conducă în sfârșit pentru români. Fac apel ca, pe lângă proteste, să intre fiecare într-o organizație de bază, să ne organizăm și în țară și peste hotare cum nu s-a mai organizat nimeni până acum. Nu avem parte de alegeri libere. Le putem forța, le putem cere, putem lua puterea din mâna lor, dar asta cere multe sacrificii și asta va trebui să facem. Rămânem pe baricade”, încheie Simion.

Ads