George Simion, atac la adresa lui Emmanuel Macron: „E într-o situație similară cu Klaus Iohannis”

Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 17:18
George Simion, Emmanuel Macron / FOTO: Simion (Facebook), captură YouTube

Emmanuel Macron se confruntă cu proteste masive în Franța. Liderul AUR, în același timp și vicepreședinte al ECR, George Simion, a profitat de ocazie pentru a lansa noi atacuri la adversarul ideologic.

În opinia lui Simion, Macron, care ar mai fi aprobat de doar 15% din populație, se află într-o situație ingrată ce poate fi comparată cu cea a fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Președintele francez vrea o funcție la Bruxelles, este de părere Simion.

„Emmanuel Macron, în acest moment, e mai interesat de o funcție europeană. Este destul de mult într-o situație similară cu a lui Klaus Iohannis și nu mai e interesat de politica națională, de politica franceză. Urmărește o funcție la nivelul viitoarei Comisii Europene.

Două moțiuni de cenzură vor fi votate în Parlamentul European. Se pare că domnul Piperea și colegii noștri de la AUR au dat tonul. Acum și grupul de stânga din Parlamentul European și grupul patrioților europeni au depus două moțiuni diferite”, a declarat Simion, pentru Gândul.

George Simion a ieșit la atac

Pe fondul conflictului dintre progresiști și conservatori, cei din urmă vor câștiga, este de părere Simion.

„Va trebui să ne părăsească această clasă politică globalistă, neadaptată la nevoile populației, care nu poate genera soluții”, a mai punctat liderul suveranist.

