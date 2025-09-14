George Simion, prezent la mitingul extremei drepte, la Londra: „Un omagiu pentru Charlie Kirk” VIDEO/FOTO

George Simion, liderul AUR, a participat sâmbătă, 13 septembrie, la mitingul organizat la Londra de activistul de dreapta britanic Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut și sub numele de Tommy Robinson. Simion a spus că mitingul este „un omagiu pentru Charlie Kirk” și i-a mulțumit miliardarului american Elon Musk.

„Un omagiu pentru Charlie Kirk, în Londra astăzi. O întreagă lume îl deplânge și îi cinstește moștenirea”, a spus Simion într-un mesaj postat pe X.

A great tribute to Charlie Kirk in London today. A whole world mourns and honors his legacy. Never forgotten!@charliekirk11 #FreeSpeechLondon 🇬🇧 #UniteTheKingdom pic.twitter.com/GECFYAKgxr — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) September 13, 2025

Simion și-a manifestat susținerea față de ideile fostului activist MAGA, Charlie Kirk.

„Anul acesta am avut alegeri anulate în România. De aceea sunt aici în semn de solidaritate cu marii patrioți britanici. Pentru a face Marea Britanie din nou mare, pentru a face Europa mare din nou, suntem alături de Tommy Robinson. Suntem alături de Elon Musk, care a reușit să readucă libertatea de exprimare pe rețelele sociale”, a spus Simion de pe o scenă la miting, potrivit unui clip video postat de influencerul Mario Nawfal, un apropiat al lui Elon Musk.

🇷🇴🇬🇧 AUR LEADER SIMION: ACROSS EUROPE DICTATORSHIP IS BEING IMPOSED "We stand with Charlie Kirk. We, as free Romanians, stand with Great Britain. We all are here to stand for freedom and democracy. And we stand with Trump and the U.S. Across Europe, dictatorship is being… https://t.co/su52KPCRXa pic.twitter.com/OYT46mhvKy — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 13, 2025

Peste 110.000 de persoane au participat la un protest stradal de extremă dreaptă din Londra, organizat de activistul Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson, unul dintre cele mai mari mitinguri naționaliste din ultimii ani.

Poliția Metropolitană a anunțat că cel puțin 25 de persoane au fost arestate și 26 de ofițeri au fost răniți, dintre care patru grav, la protestul intitulat „Uniți Regatul”.

