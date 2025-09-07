George Simion anunță alegeri anticipate: "E singura soluție în acest moment". Circ în Parlament

George Simion reușește o performanță inedită: după ce partidul său a depus 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, în ultima clipă a decis ca parlamentarii săi, împreună cu cei de la SOS și POT, să nu intre în sala Parlamentului pentru a și vota și dezbate aceste moțiuni. Motivul invocat ar fi că fără cei 90 de parlamentari de Opoziție nu ar fi cvorum pentru a începe ședința parlamentară, care ar trebui amânată.

Ironia face ca cvorumul fără parlamentarii de Opoziție să fie de 236 de parlamentari, fiind nevoie de doar 233 pentru ca ședința să se poată desfășura.

UPDATE: George Simion anunță că nu crede că sunt în sală 236 de parlamentari de la Putere și declară că "singura soluție sunt alegerile anticipate" pentru ca fiecare român să fie reprezentat.

„Astăzi nu au cvorum. Sunt 90 de parlamentari aici. Dar n-am intrat în sală, deci nu au cvorum. Nici colegii de la POT și SOS România nu intră în sală”, a afirmat Simion.

El a precizat că opoziția nu își boicotează propriile moțiuni, ci solicită doar amânarea votului pentru ziua de luni, „când există cvorum”.

"Să îi dea Dumnezeu sănătate. Îi transmit domnului Bolojan să lase votul pe moțiune mâine, așa cum este normal și să aibă respect pentru parlamentarii de opoziție", a spus George Simion la sosirea lui Ilie Bolojan în Parlament.

AUR a depus miercuri patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunile au fost prezentate joi în plenul Parlamentului. Duminică este programată ședința camerelor reunite în care vor avea loc dezbateri și votul asupra moțiunilor.

Moțiunile depuse de AUR în Parlament „vin în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar”.

Partidul a prezentat patru moțiuni de cenzură, fiecare vizând un sector care, potrivit acestuia, a fost „grav afectat” de politicile actualei administrații:

Economia: AUR condamnă ceea ce descrie ca fiind impozite și taxe sufocante, care paralizează întreprinderile și antreprenorii români.

Întreprinderile de stat: Partidul susține că aceste entități sunt gestionate în interesul străin și pentru a alimenta rețelele de clientelism politic, rather than the public good.

Instituții autonome: AUR susține că reformele recente sunt doar superficiale, menite să mențină salariile exorbitante și funcțiile numite politic, fără a aduce schimbări reale.

Sănătate: Măsurile sunt criticate pentru că restricționează accesul pacienților la teste de diagnostic și tratamente, subminează medicamentele generice și slăbesc cadrul medicinei de familie.

