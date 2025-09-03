George Simion acuză „regimul” că face „nefăcute” și că vrea să programeze moțiunile de cenzură duminică, nu luni când au loc protestele profesorilor

Liderul AUR, George Simion, a scris miercuri pe Facebook că „regimul democratic” a pus votul pentru moțiunile de cenzură duminică pe asumarea pachetelor de măsură, în loc de luni, când au loc protestele profesorilor.

„Regimul “democratic” face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)‼️‼️”, scrie Simion pe Facebook.

Opoziția strânge semnături pentru patru moțiuni de cenzură, după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe cinci pachete de măsuri.

Cei de la AUR vor ca moțiunile să nu fie dezbătute și votate sâmbătă sau duminică, pe motiv că se vor deplasa la sărbătoare de la Țebea, județul Hunedoara. Vor să împiedice calendarul foarte strâns, motiv pentru care vor să depună moțiunile de cenzură între orele 22.00 – 23.50, miercuri, aproape de expirarea termenului legal. Astfel, nu vor putea fi citite pe parcursul zilei de miercuri și nici votate și dezbătute sâmbătă.

