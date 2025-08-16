George Simion a fost naș la nunta verișoarei, fiica unui deputat AUR. Ceremonia a avut loc la palatul de lângă București, folosit de trei dictatori ai României FOTO

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 16 August 2025, ora 18:59
364 citiri
George Simion a fost naș la nunta verișoarei, fiica unui deputat AUR. Ceremonia a avut loc la palatul de lângă București, folosit de trei dictatori ai României FOTO

George Simion și soția lui, Ilinca, au fost nași la nunta verișoarei sale. Mama miresei este mătușa liderului AUR, sora mamei acestuia, iar tatăl este deputat AUR. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov de lângă București, folosit de cei mai infami trei dictatori din istoria României.

Mirii au fost Ioana Badiu, fiica deputatului AUR George Badiu și judecătoarei Măndica Badiu, și Ionuț Vlad, cu care formează un cuplu de 10 ani, scrie Vrancea24. Ioana și Ionuț se cunosc din liceu, din anul 2014. Cererea în căsătorie s-a petrecut anul trecut la Portofino, o stațiune italiană celebră de pe țărmul Mediteranei.

Tatăl miresei este deputatul AUR, Georgel Badiu, care e și pensionar special. Între 2009 și 2017 a fost șeful Centrului de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Vrancea. Apoi a ieșit la pensie, la 49 de ani. Are o pensie specială de 9.343 de lei pe lună, potrivit declarației de avere. Între 2005 și 2009 a fost șeful Serviciului de Cercetări Penale din IPJ Vrancea, potrivit CV-ului de pe pagina Camerei Deputaților.

Mama miresei, Măndica Badiu, este judecătoare la Focșani și sora mamei lui George Simion. În timpul campaniei pentru prezidențialele de anul acesta i-a făcut campanie lui Simion, deși magistrații nu au voie. Iar anul trecut, numele Măndicăi Badiu a apărut în spațiul public după ce a fost agresată de Constantin Simion, tatăl lui George Simion. Georgel și Măndica Badiu nu mai formează un cuplu.

Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, loc pentru nunți de lux, dar cu o poveste întunecată, fiind folosit de trei dintre cei mai infami dictatori din istoria României: Antonescu, Dej și Ceaușescu.

Palatul a fost construit între 1930 și 1932 pentru Prințul Nicolae al României, fratele mai mic al Regelui Carol al II-lea, fost membru al Regenței și al doilea fiu al Regelui Ferdinand și Reginei Maria. Prințul Nicolae a rămas fără titluri și palat în 1937, când a fost dezmoștenit după mariajul cu Ioana Doletti, pe care monarhul nu l-a recunoscut.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost folosit de dictatorul militar Ion Antonescu, iar după instaurarea comunismului, a fost ocupat de Gheorghe-Gheorghiu Dej și de Nicolae Ceaușescu. Acesta din urmă a ordonat extinderea și modernizarea palatului, lucrări care au dat fața de acum a clădirii.

Liderul AUR George Simion anunță construcția unui centru social multifuncțional la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid
Liderul AUR George Simion anunță construcția unui centru social multifuncțional la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid
Liderul AUR, George Simion, a organizat vineri, 15 august, o conferință de presă la Broșteni, județul Suceava, unde a anunțat construcția unui centru social, care să includă și un punct...
George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”
George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”
George Simion îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan printr-o postare pe Facebook, susținând că redă mesajul real transmis de acesta primarilor. Mesajul liderului AUR vine după ce mai multe...
#George Simion, #palatul snagov, #georgel badiu aur, #mandica badiu matusa simion , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" are acum 24 de ani si a spus "Da"! S-a logodit cu un actor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Romanii, revoltati de haosul fiscal. Expertii spun ca PSD franeaza reformele vitale: "Lumea crede ca doar poporul sufera"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion a fost naș la nunta verișoarei, fiica unui deputat AUR. Ceremonia a avut loc la palatul de lângă București, folosit de trei dictatori ai României FOTO
  2. Un drum de poveste prin munți care leagă două orașe importante din România s-a redeschis după modernizare. Nechifor Lipan din Baltagul și-ar fi găsit sfârșitul în zona plină de istorie
  3. Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux VIDEO
  4. Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina
  5. Ședință a „coaliției voluntarilor”. Țările europene care susțin Ucraina, discuții importante înainte ca Zelenski să ajungă în SUA
  6. Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO
  7. Momente dramatice la malul mării. Turiștii aflați pe plajă au făcut lanț uman ca să salveze trei persoane. Una a murit. „Când steagul roșu e sus, marea nu iartă” VIDEO
  8. Mega afacerea pe care americanii vor să o facă cu Rusia. Pentru ce ar putea fi utilizate spărgătoarele de gheaţă nucleare ale Kremlinului. „Mare miză”
  9. Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
  10. Politicieni ruși de rang înalt jubilează la Moscova, după întâlnirea dintre Putin și Trump. „Sarcinile operațiunii speciale vor fi îndeplinite”