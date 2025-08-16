George Simion a fost naș la nunta verișoarei, fiica unui deputat AUR. Ceremonia a avut loc la palatul de lângă București, folosit de trei dictatori ai României FOTO

George Simion și soția lui, Ilinca, au fost nași la nunta verișoarei sale. Mama miresei este mătușa liderului AUR, sora mamei acestuia, iar tatăl este deputat AUR. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov de lângă București, folosit de cei mai infami trei dictatori din istoria României.

Mirii au fost Ioana Badiu, fiica deputatului AUR George Badiu și judecătoarei Măndica Badiu, și Ionuț Vlad, cu care formează un cuplu de 10 ani, scrie Vrancea24. Ioana și Ionuț se cunosc din liceu, din anul 2014. Cererea în căsătorie s-a petrecut anul trecut la Portofino, o stațiune italiană celebră de pe țărmul Mediteranei.

Tatăl miresei este deputatul AUR, Georgel Badiu, care e și pensionar special. Între 2009 și 2017 a fost șeful Centrului de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Vrancea. Apoi a ieșit la pensie, la 49 de ani. Are o pensie specială de 9.343 de lei pe lună, potrivit declarației de avere. Între 2005 și 2009 a fost șeful Serviciului de Cercetări Penale din IPJ Vrancea, potrivit CV-ului de pe pagina Camerei Deputaților.

Mama miresei, Măndica Badiu, este judecătoare la Focșani și sora mamei lui George Simion. În timpul campaniei pentru prezidențialele de anul acesta i-a făcut campanie lui Simion, deși magistrații nu au voie. Iar anul trecut, numele Măndicăi Badiu a apărut în spațiul public după ce a fost agresată de Constantin Simion, tatăl lui George Simion. Georgel și Măndica Badiu nu mai formează un cuplu.

Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, loc pentru nunți de lux, dar cu o poveste întunecată, fiind folosit de trei dintre cei mai infami dictatori din istoria României: Antonescu, Dej și Ceaușescu.

Palatul a fost construit între 1930 și 1932 pentru Prințul Nicolae al României, fratele mai mic al Regelui Carol al II-lea, fost membru al Regenței și al doilea fiu al Regelui Ferdinand și Reginei Maria. Prințul Nicolae a rămas fără titluri și palat în 1937, când a fost dezmoștenit după mariajul cu Ioana Doletti, pe care monarhul nu l-a recunoscut.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost folosit de dictatorul militar Ion Antonescu, iar după instaurarea comunismului, a fost ocupat de Gheorghe-Gheorghiu Dej și de Nicolae Ceaușescu. Acesta din urmă a ordonat extinderea și modernizarea palatului, lucrări care au dat fața de acum a clădirii.

