Opulență pentru George Simion. Liderul AUR și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de lux, cu miei la proțap și mare fast, deși neagă evenimentul

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 08:27
809 citiri
Opulență pentru George Simion. Liderul AUR și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de lux, cu miei la proțap și mare fast, deși neagă evenimentul
Simion a negat că și-ar fi serbat ziua la Casa Lido FOTO Facebook/Silviu Gurlui

George Simion, liderul AUR care acuză constant guvernul de risipă și vorbește despre sărăcia românilor, și-a serbat duminică ziua de naștere cu fast, într-un local de lux din centrul Capitalei. Evenimentul, organizat la Casa Lido a deputatului AUR Mohammad Murad, a coincis cu lansarea Clubului Antreprenorilor Români și a fost confirmat de mai mulți participanți, în ciuda faptului că Simion a negat public petrecerea.

Conform G4 Media, invitațiile la petrecere au fost trimise atât de soția lui George Simion, cât și de o membră AUR care se ocupă de organizarea de evenimente interne. La eveniment, invitații au fost întâmpinați cu miei la proțap. Concomitent cu petrecerea lui Simion a avut loc și deschiderea clubului antreprenorilor români.

Simion a negat evenimentul

Simion a negat că și-a serbat ziua la Casa Lido și a susținut că a fost la sediul partidului, deși petrecerea a fost confirmată pentru G4Media de Mohammad Murad, iar un parlamentar AUR a postat pe rețelele sociale fotografii cu Simion la Casa Lido.

”Ziua mea de naștere mi-o organizez cu colegii și familia la sediul partidului din bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 8A, avem mici și bere pe care le-am achiziționat din bani proprii. La Casa Lido are loc deschiderea Clubului Antreprenorilor Români”, a declarat George Simion pentru G4Media. El a refuzat să spună cu ce fonduri și-a organizat petrecerea de la Casa Lido.

Invitațiile transmise

”Vă invit cu drag duminică începând cu orele 18.00 la ziua de naștere a soțului meu, George Simion. Petrecerea va marca și inaugurarea Clubului Antreprenorilor Români – o inițiativă AUR de sprijinire a mediului privat. Locația: Casa Lido by Murad, strada CA Rosetti nr. 13. Fiecare dintre voi are posibilitatea să aducă alături maximum doi antreprenori interesați să se alăture clubului. Atenție: sub nici o formă nu se primesc cadouri pentru sărbătorit. Cei care doresc să ofere un dar pot să contribuie la fața locului în sprijinul comunității din Broșteni” – a transmis soția lui George Simion către invitați.

”Am onoarea să vă trimit din partea domnului George Simion următoarea invitație: Duminică e ziua mea. Începând cu ora 18.00 vă invit la o petrecere care va inaugura și Clubul Antreprenorilor Români (Casa Lido by Murad, strada CA Rosetti nr. 13), inițiativă a AUR de sprijinire a mediului privat”, este și invitația transmisă de Mirela Irindea, membră AUR și fostă candidată la alegeri din partea partidului extremist.

Patronul a confirmat petrecerea

”Suntem prieteni (cu George Simion – n.red) și nu vreau să existe discuții. Are un contract. Având în vedere că e și așa… a primit un preț mai special”, a declarat pentru G4Media deputatul AUR Mohammad Murad, patronul localului de lux.

Deputatul AUR Silviu Gurlui a postat duminică noapte fotografii de la petrecerea de lux în care apare alături de George Simion.

”Sărbătorim un dublu eveniment. Inaugurarea Clubului Antreprenorilor Români (Casa Lido by Murad, Strada C. A. Rosetti 13) și ziua domnului Președinte George Simion! La mulți ani!!!”, a scris Gurlui pe Facebook.

George Simion, atac la adresa lui Emmanuel Macron: „E într-o situație similară cu Klaus Iohannis”
George Simion, atac la adresa lui Emmanuel Macron: „E într-o situație similară cu Klaus Iohannis”
Emmanuel Macron se confruntă cu proteste masive în Franța. Liderul AUR, în același timp și vicepreședinte al ECR, George Simion, a profitat de ocazie pentru a lansa noi atacuri la adversarul...
Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
Călin Georgescu este politicianul cu cel mai mare capital de încredere, de 40%, potrivit unui sondaj realizat de CURS. În urma sa este un alt lider suveranist, George Simion. Potrivit...
#George Simion, #ziua nastere, #lider AUR, #restaurant de lux, #casa lido, #Mohammad Murad , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara
DigiSport.ro
Ilie Dumitrescu a pus un pariu in direct, inca din etapa a zecea: "Asta va fi! Va dau scris"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Opulență pentru George Simion. Liderul AUR și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de lux, cu miei la proțap și mare fast, deși neagă evenimentul
  2. Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european
  3. Băsescu dezvăluie culisele discuției de 20 de minute cu Călin Georgescu, de când își dorea să fie premier. „Dacă Ciolacu intra în turul doi, alegerile nu se anulau”
  4. Avertismentul ministrului Economiei: „Nu sunt suficienți bani pentru ziua de mâine în unele situații”
  5. CTP, convins că Bolojan va demisiona dacă legea pensiilor speciale pică la CCR. „Îl va scoate curat ca argintul strecurat pe Georgescu Dumnezeilă”
  6. Elena Lasconi regretă că l-a propus premier pe Bolojan: „Nu face cu adevărat reformă. Mă sperie”. Fosta șefă USR crede că Dan ar putea fi demis
  7. Elena Lasconi, anunț în premieră despre starea sa de sănătate: „Mi-am făcut niște analize”. Acuze dure pentru foștii colegi din USR
  8. USR a anunțat propunerea de prefect al Capitalei: „Reflectă viziunea noastră”
  9. Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
  10. AUR ar câștiga alegerile, detașat. USR, în picaj SONDAJ CURS