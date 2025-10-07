Organizațiile care reprezintă persoanele cu autism cer sancționarea lui Simion. "Astfel de cuvinte sunt insulte la adresa unor oameni care merită respect și sprijin, nu batjocură"

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 14:34
George Simion l-a numit "autist" pe Nicușor Dan FOTO Hepta

Declarațiile lui George Simion, care l-a numit din nou pe președintele României „autist”, stârnesc reacții dure din partea organizațiilor care reprezintă persoanele cu tulburări din spectrul autist. Federația R.O.T.S.A. și Asociația SuntAutist cer sancționarea liderului AUR și condamnarea publică a folosirii unui diagnostic medical ca insultă, considerând gestul un act grav de discriminare care jignește comunitatea persoanelor cu dizabilități.

Astfel, Federația R.O.T.S.A. a înaintat solicitări de condamnare publică fermă și adoptare de măsuri legislative pentru înăsprirea sancțiunilor aplicabile demnitarilor către președintele României și către Premier/Guvern (Motivare: Încălcarea demnității umane și a Legii 448/2006).

Solicitări au fost înaintate și către CNCD și Comisia Juridică a Camerei Deputaților și aplicarea celor mai severe sancțiuni pentru discurs discriminatoriu și pentru încălcarea eticii parlamentare.

De asemenea, o solicitare a fost trimisă către Partidul AUR și Avocatul Poporului - solicitare de aplicare a sancțiunilor interne de partid și, respectiv, emitere de recomandări publice pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, arată Digi24.ro.

„Considerăm că utilizarea unui diagnostic medical ca armă de jignire politică reprezintă un act de discriminare flagrant care jignește direct comunitatea de aproape un milion de persoane cu dizabilități din România. Aceste cuvinte nu sunt simple metafore, ci insulte care încurajează marginalizarea”, spune un comunicat al R.O.T.S.A.

Scrisoare deschisă către George Simion

Totodată, R.O.T.S.A. a publicat și o scrisoare deschisă către George Simion, pe care o redăm mai jos, integral.

Către domnul George Simion – Președintele Partidului AUR, pentru a nu știu câta oară, domnule Simion — președintele celui mai important partid de opoziție din România — ați avut un derapaj public inadmisibil, catalogându-l pe Președintele României drept „autist”.

Domnule Simion, dacă nici până acum nu ați înțeles apelurile noastre repetate, atunci trebuie să recunoaștem că nu doriți să le luați în seamă. Prin astfel de declarații, nu jigniți doar comunitatea persoanelor care trăiesc cu autism, ci întreaga populație de aproape un milion de persoane cu dizabilități din România, familiile și specialiștii care le sprijină zi de zi.

Astfel de cuvinte nu sunt simple „metafore politice” – sunt insulte la adresa unor oameni care merită respect și sprijin, nu batjocură! În spatele termenului „autist” folosit ca jignire se află zeci de mii de oameni care luptă în fiecare zi pentru o viață normală și demnă. Ei nu trebuie să fie ținta umilinței publice, ci beneficiarii respectului și solidarității noastre. Ați fost ales pentru a reprezenta cetățenii, nu pentru a-i umili! Limbajul pe care îl folosiți arată dispreț, lipsă de empatie și o neînțelegere profundă a realității trăite de persoanele cu handicap din această țară.

Vă solicităm, încă o dată, să vă prezentați scuzele publice și să înțelegeți că a fi lider politic înseamnă, înainte de toate, responsabilitate și respect față de demnitatea umană. Totodată, cerem autorităților statului – Președintelui României, Prim-ministrului, membrilor Guvernului și membrilor Parlamentului – să reacționeze ferm și să adopte măsuri clare pentru sancționarea acestor derapaje publice. Suntem sătui să fim tratați cu dispreț, ignorați, subfinanțați, marginalizați și excluși! AJUNGE!!!

Cuvintele au consecințe, iar demnitatea umană nu este negociabilă! Cerem respect, echitate și demnitate pentru toate persoanele cu dizabilități din România!

