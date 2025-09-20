George Simion revine la Paris după episodul în care a comparat Franța cu Iranul și l-a acuzat pe Macron de tendințe dictatoriale

Liderul AUR, George Simion, revine în capitala Franței la invitația europarlamentarului Marion Maréchal, vicepreședinte al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European.

Pe 20 septembrie, la Paris, George Simion – președintele AUR și vicepreședinte executiv al ECR – participă la evenimentul „The Right that Wins”.

Reuniunea aduce împreună lideri ai dreptei conservatoare și suveraniste din Italia, Polonia, Franța, Suedia, Bulgaria și România, pentru a construi o alternativă reală la globalism și pentru a apăra valorile identității și libertății.

România este o voce importantă în Europa conservatoare antiglobalistă, prin George Simion și AUR, transmite acesta din urmă pe paginile sale de X și Twitter.

George Simion a avut parte de un episod inedit în Franța între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, atunci când i-a uimit pe prezentatorii francezi ai unei emisiuni TV după ce a afirmat că Franța este comparabilă cu Iranul.

„Iubesc Franța, iubesc cultura franceză, iubesc poporul francez, dar nu iubesc tendințele dictatoriale ale lui Emmanuel Macron. (...) Nu respect intervenția lui Emmanuel Macron în democrația noastră”, a spus George Simion, joi seară, în studioul televiziunii franceze CNews, la emisiunea „100 politique”.

„Noi nu suntem Iran, nu suntem o țară unde niște ayatollahi spun cine poate candida și cine nu. Este exact cazul vostru din Franța, unde Marine Le Pen efectiv a fost interzisă de niște judecători. (…) Și fac o paralelă și cu Iranul, unde ayatollahii decid cine poate candida și cine nu”, a susținut liderul AUR.

„Mergeţi prea departe, nu putem compara Franţa cu Iran, vă garantez”, i-a replicat un moderator. „Ţin să vă spun că Franţa este o democraţie care nu are tendinţe dictatoriale”, a mai spus el.

