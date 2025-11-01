Poliția răspunde după ce George Simion s-a plâns că amenințările cu moartea la adresa sa sunt ignorate: „Sunt derulate verificările procedurale”

Poliția răspunde după ce George Simion s-a plâns că amenințările cu moartea la adresa sa sunt ignorate: „Sunt derulate verificările procedurale”
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, 1 noiembrie, că Poliţia ”tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor”.

Precizările vin după ce preşedintele AUR, George Simion, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi nu s-a luat nicio măsură. Poliţia anunţă, de asemenea, că a fost deschis un dosar penal în luna septembrie, când lideri AUR au depus o plângere care reclama ameninţări cu moartea primite de George Simion.

IGPR a transmis, sâmbătă, noi precizări cu privire la ameninţări cu moartea primite de liderul AUR, George Simion.

”Poliţia Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor. În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor şi identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unităţii de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, a transmis IGPR.

Instituţia precizează că ”nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă ori care promovează ideologii extremiste”: ”Poliţia Română acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură”.

George Simion a cerut protecția SPP

George Simion, a afirmat, vineri, că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea și a cerut oficial ca Serviciul de Pază şi Protecţie să-i asigure siguranţa, atât pentru el, cât şi pentru familia lui şi conducerea partidului.

„Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru amenințările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de amenințări: la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume și prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent; dacă facem o comparație cu alte cazuri din spațiul public care vizează reprezentanți de nivel înalt, se poate observa foarte ușor un dublu standard”, a mai declarat Simion.

Deputatul a susținut că „Poliția nu își face datoria”, iar „serviciile secrete – interpelate de colegii mei – și-au declinat competența”.

”Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituţiei României. Însă, această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Ameninţările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancţionate conform legii penale. Poliţia Română îşi desfăşoară activitatea pentru protejarea cetăţenilor şi comunităţii conform prevederilor legale”, au mai precizat oficialii Poliţiei Române.

