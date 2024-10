George Simion nu exclude un plan din partea PSD prin care să-i fie direcționate voturile în turul doi, la prezidențiale: Eu nu am nevoie

Candidatul AUR pentru funcţia de preşedinte al României, George Simion, afirmă că nu este exclus ca PSD să aibă un plan prin care să direcţioneze către el voturi pentru a intra în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

„E posibil ca ei să aibă un asemenea plan. Eu nu am nevoie de voturile lor”, spune Simion, care se arată convins că PSD nu e condus de liderii săi vizibili, ci de „combinatori care au distrus România”.

Gigi Becali, candidat AUR la alegerile parlamentare, a declarat recent că în urmă cu o lună şi jumătate a fost sunat de fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc, care i-a cerut ajutorul pentru a-l propulsa pe George Simion în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

„Nu am discutat niciodată cu Viorel Hrebenciuc, niciodată. Aş fi putut spune că nu l-am văzut niciodată, dar l-am văzut, aş minţi. Eram la o cafenea de pe Primăverii, acum un an-un an jumate undeva. Noi stăteam la o masă, şi la o altă terasă de acolo era cu jurnalistul Liviu Alexa. Eu m-am dus să-l salut pe Liviu Alexa şi era la masă cu guzganul rozaliu. Nu am discutat. Nu am ce discuta cu Hrebenciuc, cu Vanghelie, cu aceşti combinatori care au distrus România. De fapt, nu Ponta, nu Ciolacu, nu Geoană reprezintă PSD-ul. Aceşti indivizi combinatori, care vor să fie în tot şi în toate, ei sunt, de fapt spiritul PSD, ei îngenunchează ţara şi-şi ţin la conducerea PSD câte o păpuşă din asta pe care o schimbă, de regulă când pierd alegerile prezidenţiale”, a declarat George Simion la Prima TV, în emisiunea Insider Politic.

George Simion neagă că ar fi parte a unui plan prin care PSD să translateze voturi către el, pentru a-l ajuta să intre în finala alegerilor prezidenţiale.

„E posibil ca ei să aibă un asemenea plan. Eu nu am nevoie de voturile lor. Eu vreau să câştig şi turul unu şi turul doi (...) Sper, dacă campania va merge corect, să-l bat pe Marcel Ciolacu şi în primul tur, nu doar în al doilea. Nu cred că sunt foarte sufletişti, am văzut la sinistraţi, ei nu au donat deloc, ei sunt buni să fure. Aşa că dacă e vreo ilegalitate, dacă e vreo coţcărie la care PSD-ul poate apela, cu siguranţă o să apeleze. Asta nu e nicidecum vina mea”, a adăugat George Simion.

Întrebat de ce crede că PSD îşi doreşte ca el să intre în al doilea tur al alegerilor, Simion a răspuns: „E la mintea cocoşului: pentru că ei vor să mă diabolizeze, să mă portretizeze ca fiind candidatul extremist, candidatul pro-rus, candidatul care chipurile va scoate România din UE şi din NATO. Nimic mai fals! Nu sunt nici extremist, nici pro-rus şi nici nu vreau ca AUR să scoată România din UE şi din NATO”.

