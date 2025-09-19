„Armata digitală a Kremlinului” s-a activat în sprijinul lui George Simion, după ce a pierdut alegerile. Ideea sugerată: "Nu a fost un candidat convenabil pentru UE și globaliști"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 22:38
265 citiri
„Armata digitală a Kremlinului” s-a activat în sprijinul lui George Simion, după ce a pierdut alegerile. Ideea sugerată: "Nu a fost un candidat convenabil pentru UE și globaliști"
George Simion FOTO Facebook / AUR

Rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată din Rusia, s-a activat în sprijinul lui George Simion, imediat după ce candidatul AUR a pierdut alegerile prezidențiale din România, dezvăluie publicația "Ziarul de Gardă" din Republica Moldova.

"Trollii din rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată „direct de la Moscova”, pe care ZdG a documentat-o în investigația „Armata digitală a Kremlinului”, au primit indicația de a-l sprijini pe George Simion, după ce acesta a fost înfrânt în cadrul alegerilor prezidențiale din România", arată jurnaliștii din Republica Moldova.

La numai o zi după alegerile din 18 mai, mai precis la data de 19 mai 2025, pe grupul de Telegram „InfoLider Sud”, rețeaua de trolli a primit sarcina de a publica postări pe tema „Rezultatele alegerilor din România”.

Pentru fiecare membru al rețelei, însărcinarea ar fi avut două componente. Prima era aceea de a crea o postare pe Facebook, iar a doua era de a crea o postare pe TikTok. Pentru ambele postări, se cerea să se publice o fotografie sau un clip video pe tema: "Simion a pierdut. Mai multe dovezi de interferență străină în alegeri. Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști. Scenariul moldovenesc se repetă. Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă".

Instrucțiunile cereau ca aceste postări să fie însoțite de patru hashtaguri:

#presiunepolitică #scenariumoldovenesc #политическоедавление #Молдавскийсценарий.

Drept urmare, în următoarele zile, pe Facebook și TikTok au apărut câteva zeci de postări care abordau subiectul impus și care utilizau hashtagurile indicate în însărcinare.

"Ziarul de Gardă" subliniază că, în ultimele săptămâni, pe măsură ce alegerile parlamentare din Republica Moldova se apropie, rețeaua de trolli numită „InfoLider” s-a extins.

Un videoclip al propagandistului Soloviov a deconspirat amplasamentul bazei de cercetare a Rusiei în domeniul dronelor. Cum a folosit Ucraina această informație FOTO
Un videoclip al propagandistului Soloviov a deconspirat amplasamentul bazei de cercetare a Rusiei în domeniul dronelor. Cum a folosit Ucraina această informație FOTO
O serie de videoclipuri de propagandă ale Rusiei, inclusiv unul al lui Vladimir Solovyov, au deconspirat, dintr-o eroare, amplasamentul unei importante baze de cercetare a Rusiei în domeniul...
Instituții-cheie din România au fost "penetrate de ruși", avertizează Andrei Caramitru: "Să facem o derusificare aici. Altfel, nu avem nicio șansă"
Instituții-cheie din România au fost "penetrate de ruși", avertizează Andrei Caramitru: "Să facem o derusificare aici. Altfel, nu avem nicio șansă"
Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut prin luările sale de poziție tranșante, este de părere că, în ultimii ani, deși România este membru al NATO și al UE, "anumite...
#George Simion, #propaganda ruseasca, #propaganda rusa, #Rusia Romania, #Rusia Republica Moldova, #troli Rusia, #alegeri prezidentiale 2025 , #Alegeri prezidentiale 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Printesa fantoma" din Maroc a aparut pe neasteptate in public, dupa ani de absenta. Cine este Lalla Salma
DigiSport.ro
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro si vrea sa se lase de fotbal la 24 de ani
DigiSport.ro
Au aparut imaginile, dupa ce americanii au scris ca Simona Halep "se confrunta cu dificultati"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Armata digitală a Kremlinului” s-a activat în sprijinul lui George Simion, după ce a pierdut alegerile. Ideea sugerată: "Nu a fost un candidat convenabil pentru UE și globaliști"
  2. România, aleasă membru în conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, după 15 ani. „Sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare”
  3. Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan
  4. Cum ar putea arăta oferta politică la viitoarele alegeri parlamentare. Creștere masivă a conservatorilor. Pe cine se bazează progresiștii
  5. 24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
  6. Ilie Bolojan, de neclintit cu privire la reforma administrativă. Stolojan: „Încercarea PSD de a-l convinge că greșește e ca și cum încerci să vinzi castraveți grădinarului”
  7. Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”
  8. România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. „Simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul”
  9. Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni într-o citație, inclusiv antisemitism, legionarism și negarea sau minimizarea Holocaustului. „Nu ne pot aresta pe toți”
  10. USR, ședință strategică la 9 ani de la înființarea partidului: ”Statul este în continuare capturat de interese de grup.” Cine va participa la întâlnire