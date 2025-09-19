„Armata digitală a Kremlinului” s-a activat în sprijinul lui George Simion, după ce a pierdut alegerile. Ideea sugerată: "Nu a fost un candidat convenabil pentru UE și globaliști"

Rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată din Rusia, s-a activat în sprijinul lui George Simion, imediat după ce candidatul AUR a pierdut alegerile prezidențiale din România, dezvăluie publicația "Ziarul de Gardă" din Republica Moldova.

"Trollii din rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată „direct de la Moscova”, pe care ZdG a documentat-o în investigația „Armata digitală a Kremlinului”, au primit indicația de a-l sprijini pe George Simion, după ce acesta a fost înfrânt în cadrul alegerilor prezidențiale din România", arată jurnaliștii din Republica Moldova.

La numai o zi după alegerile din 18 mai, mai precis la data de 19 mai 2025, pe grupul de Telegram „InfoLider Sud”, rețeaua de trolli a primit sarcina de a publica postări pe tema „Rezultatele alegerilor din România”.

Pentru fiecare membru al rețelei, însărcinarea ar fi avut două componente. Prima era aceea de a crea o postare pe Facebook, iar a doua era de a crea o postare pe TikTok. Pentru ambele postări, se cerea să se publice o fotografie sau un clip video pe tema: "Simion a pierdut. Mai multe dovezi de interferență străină în alegeri. Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști. Scenariul moldovenesc se repetă. Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă".

Instrucțiunile cereau ca aceste postări să fie însoțite de patru hashtaguri:

#presiunepolitică #scenariumoldovenesc #политическоедавление #Молдавскийсценарий.

Drept urmare, în următoarele zile, pe Facebook și TikTok au apărut câteva zeci de postări care abordau subiectul impus și care utilizau hashtagurile indicate în însărcinare.

"Ziarul de Gardă" subliniază că, în ultimele săptămâni, pe măsură ce alegerile parlamentare din Republica Moldova se apropie, rețeaua de trolli numită „InfoLider” s-a extins.

