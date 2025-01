George Simion anunță un protest în faţa Parlamentului European față de anularea alegerilor prezidențiale din România

George Simion, liderul AUR, anunţă organizarea unui val de evenimente Make Europe Great Again, începând din ianuarie până în decembrie 2025 – de la Asunción la Buenos Aires, de la Nicosia la Atena. De asemenea, miercuri, 29 ianuarie, de la ora 15:00, va avea loc o acţiune simbolică de protest în faţa Parlamentului European, în Place de Luxembourg.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, în cadrul conferinţei „Defending Western Values in the European Parliament” desfăşurate marţi, 28 ianuarie, la Bruxelles, că valorile occidentale sunt şi valorile noastre, ale românilor, precizând că valorile occidentale sunt despre familie, despre identitate, despre credinţa creştină, despre libertate, arată formaţiunea într-un comunicat.

„Trebuie să luăm Europa înapoi”

”Nu ar trebui să permitem nimănui din tabăra globalistă să ne acapareze valorile. Valorile pe care le apărăm sunt valorile europene normale, aşa că trebuie să luăm Europa înapoi din mâinile lor”, a spus preşedintele AUR.

Liderul AUR a precizat că îşi doreşte crearea unui val de evenimente Make Europe Great Again, începând din ianuarie până în decembrie 2025 – de la Asunción la Buenos Aires, de la Nicosia la Atena, subliniind că „trebuie să ne unim cu toţii sub o mişcare istorică”.

”Dacă nu înţelegem că trebuie să ne unim eforturile, vom pierde bătălia aici, pe bătrânul continent, în Europa (...) Avem nevoie de o epocă de aur pentru Europa. Unii spun că Europa este un continent bătrân şi că este terminată. Eu cred în viitorul nostru. Eu cred într-o Europă unită, cu parteneri din toate ţările din interiorul şi din afara Uniunii Europene”, a mai declarat George Simion.

Anularea alegerile prezidențiale

Referitor la anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie fără niciun motiv, George Simion a afirmat că „trebuie să spun că nu a fost prezentată nicio dovadă publicului român sau internaţional. Ieri, Comisia de la Veneţia a spus clar că nu poţi anula alegerile fără să prezinţi publicului nicio probă”.

Preşedintele AUR a anunţat că, după evenimentele organizate în aceste zile la Bruxelles, va fi organizată miercuri, de la ora 15:00, o acţiune simbolică de protest în faţa Parlamentului European, în Place de Luxembourg, făcând apel la invitaţii internaţionali să participe.

„Sunteţi invitaţii noştri să spuneţi simbolic că susţineţi democraţia, libertatea de exprimare şi poporul român, care acum este foarte furios pe un regim ce nu înţelege tranziţia democratică a puterii”, a spus George Simion.

În cadrul panelului „New Media Channels and Their Influence on European Politics”, George Simion a afirmat că reprezentanţii forţelor politice conservatoare au fost cenzuraţi pe reţelele sociale. ”Am fost cenzuraţi pe Twitter înainte ca Elon Musk să achiziţioneze platforma. Am fost cenzuraţi pe Meta, atât pe Facebook, cât şi pe Instagram. Am fost cenzuraţi chiar şi pe TikTok. Dar, soluţia nu este să interzici reţelele sociale, ci să nu opreşti oamenii să le folosească, pentru că nu poţi opri democraţia. Comunicarea astăzi nu mai este unidirecţională”, a punctat liderul AUR.

„Cei mai populari politicieni”

„Oamenii comunică între ei, se organizează, iar aşa-numiţii „populişti” sunt, de fapt, cei mai populari politicieni din ţările lor. Donald Trump i-a învins folosind reţelele sociale. Prietenul nostru, Patryk Jaki, co-preşedintele ECR aici, în Parlamentul European, este cel mai popular politician pe Facebook în Polonia. Eu sunt cel mai popular politician din România pe Facebook şi TikTok”, a mai adăugat George Simion. „Singurul nostru stăpân este Dumnezeu. Şi folosim reţelele sociale pentru a comunica direct cu oamenii”, a conchis George Simion.

La conferinţa desfăşurată la Bruxelles au participat invitaţi din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene, precum şi reprezentanţi din afara Europei – de la preşedintele Parlamentului din Paraguay, până la reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne din Argentina, dar şi din Statele Unite.

