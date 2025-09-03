Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați”

George Simion crede că ajutoarele militare acordate de România pentru Ucraina trebuie să fie acordate doar cu acordul cetățenilor români, afectați deja de taxe și impozite majorate. Astfel, liderul AUR propune un referendum pe această temă.

Fostul candidat la prezidențiale a amintit, de asemenea, că ajutoarele de război sunt informații secretizate de stat, aspect pe care suveranistul îl consideră total greșit.

„Eu cred că românii trebuie consultați printr-un referendum cu privire la oportunitatea acestor cheltuieli, care nu sunt publice. După interpelarea senatorului nostru de la AUR, Virgil Vlădescu, am putut afla că România a cheltuit până acum 700 de milioane de euro cu refugiații ucraineni. Acest referendum s-ar face într-o țară democratică, în care părerea cetățenilor chiar ar conta, așa cum am văzut în perioada loviturii de stat din decembrie”, a explicat Simion pentru Gândul.

Dacă Simion ar fi fost la Palatul Cotroceni în locul lui Dan acum, pacea din Ucraina ar fi fost mult mai aproape, susține deputatul.

„Cu un președinte al României care s-ar fi numit George Simion, cu un președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, Estul Europei ar fi reprezentat un motiv în plus pentru a face pace în Ucraina. Tot la pace se va ajunge, mai devreme sau mai târziu. Momentul în care se va atinge un acord de pace cred că favorizează doar salvarea de vieți omenești, dacă este mai devreme și salvează populația României și a statelor din jur de un efort financiar pe care nu și l-au asumat”, a mai declarat Simion.

Ads

„3,5% din PIB pentru Ucraina, 1,5% din PIB pentru Moldova”, acuză AUR

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, sugerează că din deficitul de 9,3% din PIB, 5% este generat de ajutoarele acordate de români pentru Ucraina și Rep. Moldova.

„Dacă este adevărat ce sugera cândva Ciolacu, recte, că România cheltuie cu sprijinul pentru Ucraina 3,5% din PIB, atunci oprirea acestui fluviu de bani ar reduce deficitul la 6,5% din PIB. Dacă e adevărat zvonul că România sprijină Moldova cu 1,5% din PIB, oprirea acestui râu de bani ar reduce deficitul bugetar la 5% din PIB.

Dacă se elimină optimizarea fiscală practicată de multinaționale, care înseamnă 3% din PIB, deficitul bugetar ar fi redus la 2% din PIB. Cu 2% deficit bugetar, dobânzile la credite s-ar reduce simțitor. Practic, am economisi numai din dobânzi încă 1% din PIB, deci deficitul ar fi redus la 1% (...)”, a declarat Piperea, pe Facebook.

Ads