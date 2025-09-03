Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 10:48
523 citiri
Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați”
Simion, Zelenski / capturi YouTube

George Simion crede că ajutoarele militare acordate de România pentru Ucraina trebuie să fie acordate doar cu acordul cetățenilor români, afectați deja de taxe și impozite majorate. Astfel, liderul AUR propune un referendum pe această temă.

Fostul candidat la prezidențiale a amintit, de asemenea, că ajutoarele de război sunt informații secretizate de stat, aspect pe care suveranistul îl consideră total greșit.

„Eu cred că românii trebuie consultați printr-un referendum cu privire la oportunitatea acestor cheltuieli, care nu sunt publice. După interpelarea senatorului nostru de la AUR, Virgil Vlădescu, am putut afla că România a cheltuit până acum 700 de milioane de euro cu refugiații ucraineni. Acest referendum s-ar face într-o țară democratică, în care părerea cetățenilor chiar ar conta, așa cum am văzut în perioada loviturii de stat din decembrie”, a explicat Simion pentru Gândul.

Dacă Simion ar fi fost la Palatul Cotroceni în locul lui Dan acum, pacea din Ucraina ar fi fost mult mai aproape, susține deputatul.

„Cu un președinte al României care s-ar fi numit George Simion, cu un președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, Estul Europei ar fi reprezentat un motiv în plus pentru a face pace în Ucraina. Tot la pace se va ajunge, mai devreme sau mai târziu. Momentul în care se va atinge un acord de pace cred că favorizează doar salvarea de vieți omenești, dacă este mai devreme și salvează populația României și a statelor din jur de un efort financiar pe care nu și l-au asumat”, a mai declarat Simion.

„3,5% din PIB pentru Ucraina, 1,5% din PIB pentru Moldova”, acuză AUR

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, sugerează că din deficitul de 9,3% din PIB, 5% este generat de ajutoarele acordate de români pentru Ucraina și Rep. Moldova.

„Dacă este adevărat ce sugera cândva Ciolacu, recte, că România cheltuie cu sprijinul pentru Ucraina 3,5% din PIB, atunci oprirea acestui fluviu de bani ar reduce deficitul la 6,5% din PIB. Dacă e adevărat zvonul că România sprijină Moldova cu 1,5% din PIB, oprirea acestui râu de bani ar reduce deficitul bugetar la 5% din PIB.

Dacă se elimină optimizarea fiscală practicată de multinaționale, care înseamnă 3% din PIB, deficitul bugetar ar fi redus la 2% din PIB. Cu 2% deficit bugetar, dobânzile la credite s-ar reduce simțitor. Practic, am economisi numai din dobânzi încă 1% din PIB, deci deficitul ar fi redus la 1% (...)”, a declarat Piperea, pe Facebook.

Ungaria suspectează Ucraina că ar pregăti un nou atac asupra conductei Drujba, prin care primește petrol din Rusia VIDEO
Ungaria suspectează Ucraina că ar pregăti un nou atac asupra conductei Drujba, prin care primește petrol din Rusia VIDEO
Tamas Menczer, directorul de comunicare al coaliției de guvernământ de la Budapesta, FIDESZ-KDNP, susține că "președintele ucrainean Volodimir Zelenski plănuiește un nou atac asupra...
Un fost președinte al Ucrainei revine în atenția publică cu o declarație anti-NATO: "Ar fi o catastrofă pentru Ucraina"
Un fost președinte al Ucrainei revine în atenția publică cu o declarație anti-NATO: "Ar fi o catastrofă pentru Ucraina"
Fostul președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia începând din 2014, a criticat intenția țării sale de a adera la NATO, într-o rară apariție publică, într-o...
#George Simion, #referendum, #partidul AUR, #Ucraina , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Vacanta de cosmar la 5 stele. Patania unei turiste romance a starnit scandal pe internet: "Nu mai poti face nimic"
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori ucisi pe loc de o cisterna cand faceau marcaje pe A1, la Boita

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați”
  2. Circ în SOS. Șoșoacă a exclus încă 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale
  3. Aliații de la Oradea sar în apărarea lui Bolojan. „Ar prefera oricând să se retragă decât să mintă. Este omul care poate pune România pe drumul cel bun”
  4. Sărăcia răstoarnă guvernul Bolojan?
  5. Ei sunt cei mai vocali parlamentari români. Nume surpriză
  6. Ilie Bolojan știe când va fi probată soliditatea coaliției. "La votul pentru moțiunea de cenzură"
  7. "În acest moment nu e cazul". Sorin Grindeanu nu crede în demisia lui Ilie Bolojan. "Dialogul este cheia pentru funcţionarea coaliţiei"
  8. "Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Grindeanu îl "înțeapă" din nou pe Bolojan. "Nu poți să intitulezi concedierele ca reformă"
  9. Diana Buzoianu, sinceră despre "luptele" date între partidele de la putere: "În mod natural, Coaliția n-ar fi trebuit să funcționeze"
  10. Grindeanu i-a lăsat lui Nicușor Dan o scrisoare cu contrapropuneri față de ideile lui Bolojan. PSD ar dori o altă variantă de restructurare în administrația locală - SURSE