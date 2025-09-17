Simion aplică rețeta lui Dragnea, din 2018. Ce șanse de succes are? Politolog: „O tentativă de victimizare”

Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 03:50
Simion aplică rețeta lui Dragnea, din 2018. Ce șanse de succes are? Politolog: „O tentativă de victimizare”
Liviu Dragnea și George Simion (colaj Ziare.com, sursa foto: Hepta)

Partidul AUR a transmis un comunicat de presă în care acuză „extrema stângă” că organizează un complot pentru uciderea, cu lunetiști, a fostului candidat la prezidențiale George Simion.

„Extrema stângă vrea sânge. AUR face plângere penală pentru amenințările la adresa lui George Simion. (...) Au scris, fără pic de rușine, că George Simion ar trebui 'să pățească la fel ca Charlie Kirk', activistul american pro-libertate ucis cu sânge rece acum câteva zile. S-au găsit indivizi care au vorbit despre lunetiști”, se arată în comunicat.

Acuzația este foarte asemănătoare cu cea a fostului lider Liviu Dragnea, când, în 2018, a încercat să agite masele susținând că ar fi fost vizat de lunetiști plătiți, care să-l ucidă la hotelul Athénée Palace din București. Dragnea nu a reușit să convingă publicul atunci, întrucât nu a venit cu dovezi credibile.

Comentatorul politic Andrei Țăranu a explicat pentru Ziare.com în ce măsură extrema dreaptă din România ar putea, de data aceasta, să agite cu succes masele, înaintând astfel de narative:

„Povestea pe care o spunea Liviu Dragnea era, în esență, contrafactuală și nu a avut succes. Ceea ce vedem acum — în cazul lui George Simion — este o tentativă de victimizare, similară cu cele pe care le practică extrema dreaptă din diverse părți ale lumii. Observați că se construiește o imagine mesianică în jurul lui Charlie Kirk: un fel de lider-salvator, un „mântuitor” al unor valori pe care ei le numesc „libertate” — dar e vorba, de fapt, de justificarea urii și a dușmăniei. Ei confundă libertatea de exprimare cu libertatea de a promova mesaje care instigă la ură.

Mi-a atras atenția că, în cadrul comunicatului, apare formularea „în numele libertății, al democrației și al celor care cred în Dumnezeu și în suveranitatea poporului român”. E o construcție populistă care vorbește despre „poporul pur”, care trebuie să fie neapărat creștin, contra unei elite imaginare — pe care o numesc „extrema stângă”. Situația e absurdă pentru că, în România, această „extremă stângă” aproape că nu există; totuși, retorica populistă o inventează ca dușman”, a explicat acesta.

Parlamentul României a ținut un moment de reculegere printr-o dezinformare, susținându-se că ucigașul era „extremist neomarxist”

Parlamentul României a ținut luni momente de reculegere în plenul Senatului și al Camerei Deputaților pentru Charlie Kirk, activist conservator american și susținător al lui Donald Trump, ucis prin împușcare la un eveniment universitar. Inițiativa a aparținut partidului AUR, însă nu toți parlamentarii au participat. Victoria Stoiciu și Cristian Ghinea au refuzat să se ridice, considerând gestul un „moment rușinos”.

La Senat, momentul de reculegere a fost cerut de Ștefan Geamănu, senator AUR, care a mințit de la pupitru, susținând că ucigașul era „extremist neomarxist”.

„Prin acest gest simplu, dar profund, arătăm că România nu se aliniază extremiștilor neomarxiști și nu tolerează tăcerea complice în fața crimei”, a spus Geamănu de la tribuna Senatului.

Andrei Țăranu a etichetat momentul ca fiind o umilință pentru parlamentarii PNL, PSD, USR și UDMR care au dat curs momentului.

„S-a ajuns, din păcate, la un nivel extrem de scăzut al aleșilor noștri. Nu vorbim doar de câteva persoane: cu foarte puține excepții, majoritatea a reacționat mecanic. Probabil că mulți nici nu înțelegeau motivul, dar le-a fost sugerat să participe la momentul de reculegere și s-au ridicat de la loc ca să comemoreze pe cineva despre care nu știau aproape nimic. Le-a fost indusă o opinie, iar 90% dintre cei care au participat au părut ridicoli.

A fost un fenomen transpartinic: parlamentari din PSD, PNL, UDMR, USR au replicat la fel. Cei de la AUR și SOS au fost, evident, în elementul lor, dar pentru ceilalți a fost un moment umilitor. Toate acestea arată nivelul cultural și politic precar al multor aleși: nu înțeleg foarte bine despre ce este vorba și nu există o cultură politică solidă”, a conchis acesta.

Suspectul în cazul crimei lui Charlie Kirk este un extremist de dreapta

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, este principalul suspect pentru uciderea comentatorului politic Charlie Kirk.

Documentele publice și declarațiile locale arată că părinții lui sunt înregistrați ca republicani.

Atacatorul, apropiat de tabăra altui comentator politic de extremă dreaptă, Nick Fuentes, vedea în Kirk un personaj „vândut” pentru că susținea Israelul și nu împărtășea linia ultranaționalistă și antisemită promovată de Fuentes. Practic, conflictul nu a fost între stânga și dreapta, ci o rivalitate internă în extrema dreaptă americană, unde diferite facțiuni se acuză reciproc de lipsă de puritate ideologică.

În urma publicării acestor informații, Nick Fuentes a făcut și un apel în rândul audienței sale: „Către toți urmăritorii mei: dacă ridicați armele, mă dezic de voi. Mă dezic de voi în cei mai fermi termeni cu putință.”

