Șansele lui George Simion la Cotroceni. Politolog: „S-ar putea să nu îi fie validată candidatura”

Alegerile din mai se apropie cu un climat electoral incert, marcat de provocări politice și turbulențe interne în România. Partidele și independenții se pregătesc pentru o competiție dificilă, iar electoratul se află într-o situație de incertitudine, cu multiple schimbări privind legitimitatea candidaților. De exemplu, candidatura lui George Simion se confruntă cu o serie de provocări care o fac problematică pe mai multe fronturi.

În primul rând, înfrângerea din noiembrie a fost un moment de cotitură în cariera sa politică, slăbindu-i semnificativ poziția în cadrul partidului și în fața susținătorilor săi. Această înfrângere l-a expus ca un lider mai puțin capabil să adune un suport consistent în interiorul AUR, ceea ce ar putea duce la o destabilizare internă și la o pierdere a coeziunii în rândul membrilor formațiunii.

De asemenea, George Simion se izbește de un dosar penal in rem pentru instigare, după ce a făcut declarații incitatoare, spunând că membrii BEC „ar trebui jupuiți în piața publică”, fapt care ar putea conta în procedura sa de înscriere în cursa pentru Cotroceni.

Într-un dialog cu Ziare.com, politologul Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București, a discutat despre posibilitatea invalidării candidaturii lui George Simion. Potrivit acestuia, există riscuri ca încercarea liderului AUR de a candida să nu fie validată din cauza dosarului penal aflat în desfășurare.

Candidatura lui George Simion, sub semnul întrebării

Radu Carp a punctat că Simion este urmărit penal într-un dosar care are legătură cu procesul electoral, subliniind că, dacă infracțiunea ar fi fost una care nu avea legătură directă cu alegerile, candidatura sa ar fi avut șanse mai mari de validare, chiar și în condițiile unui proces întârziat.

În opinia politologului, faptul că infracțiunea este legată de membrii BEC face ca situația să fie mult mai complicată pentru George Simion, iar autoritățile ar putea decide să nu valideze candidatura acestuia în urma evaluării juridice.

„S-ar putea să nu fie validată candidatura lui George Simion pentru că are un dosar penal. El a fost pus sub urmărire pe o infracțiune legată de procesul electoral. Dacă ar fi fost o infracțiune, să zicem, care n-ar fi fost legată de procesul electoral, un proces care a fi trenat de multă vreme, poate ar fi fost argumente mai mari să i se valideze candidatura. Dar infracțiunea pentru care este acuzat de parchet are directă legătură cu procesul electoral”, a spus Radu Carp pentru Ziare.com.

Va fi invalidată candidatura Dianei Șoșoacă?

Radu Carp este de părere că și candidatura liderei SOS, Diana Șoșoacă, va fi invalidată, dar că acest proces de depunere face parte dintr-o strategie mai largă de mobilizare a electoratului suveranist. Politologul punctează că, în astfel de situații, legea prevede condiții clare pentru validarea sau invalidarea candidaturilor, iar un precedent poate constitui un temei solid pentru a pune sub semnul întrebării eligibilitatea unui candidat.

„Evident că va fi invalidată candidatura Dianei Șoșoacă, dar e făcută tot pentru a mobiliza cumva blocul acesta suveranist”, a mai spus Radu Carp pentru Ziare.com.

