Scandalul dintre Becali și George Simion a ajuns la un nou episod. "Dacă ajunge să conducă România, vine un potop de nenorociri."

Gigi Becali pornește un atac public împotriva fostului său protejat George Simion, acuzat de „trădare” și amenințat cu izolarea politică: patronul FCSB cere căință și iertare, anunță că, dacă nu va fi „doborât”, își va crea propriul partid și chiar s-ar alia cu rivali pentru a-l învinge pe liderul AUR — conflictul având la bază controversele legate de Legea Sportului și favorizarea unor cluburi.

Patronul FCSB se declară dezamăgit de comportamentul din ultima perioadă al lui George Simion care reprezintă pentru el o continuă trădare. Becali spune că dacă Simion vrea să se împace trebuie să se căiască și să îi ceară iertare. Mai mult, ar dori să îl învețe o lecție și să îl învingă politic, prin crearea unui partid.

„Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat. Dacă Simion nu este doborât, eu voi face partid. Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert. Dacă ajunge să conducă România, vine un potop de nenorociri. Vorbește despre mine pe TikTok și mă face «Iuda». Eu l-am primit în casă, l-am ajutat, l-am considerat ca pe un băiat de-al meu. Iar el, în loc să fie recunoscător, e împotriva mea”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport, citat de Fanatik.

Becali a anunțat că e dispus să se alieze inclusiv cu Călin Georgescu pentru a face un partid concurent AUR-ului.

„Dacă AUR va rămâne în frunte și peste trei-patru ani, atunci voi intra în politică eu. Orice partid ar fi, chiar și cu corupți, Simion trebuie exclus! Dacă el va rămâne simplu deputat, senator, nu mă bag. Dar dacă va rămâne să conducă, atunci eu chiar sunt trădător dacă nu mă implic ca acest om să cadă. Dacă, de exemplu, Georgescu face un partid politic și îl lichidează pe Simion, nu mă mai bag eu. Georgescu are nebunia lui, dar nu-i mincinos”, a mai declarat Gigi Becali.

George Simion, sprijin pentru rivalii lui Becali

Războiul dintre cei doi s-ar fi reaprins în urmă cu câteva luni. George Simion a vrut să modifice Legea Sportului, ceea ce nu a fost pe placul lui Becali. AUR a propus atunci mai multe amendamente prin care propunea ca și cluburile de drept public să fie considerate profesioniste și, practic, să fie lăsate să performeze în Liga 1, fapt ce i-ar fi dat drept de promovare și clubului Steaua.

Toate amendamentele au fost respinse. Deranjat de acest lucru, George Simion a luat cuvântul în Parlament și a făcut acuzații dure la adresa celor care nu au acceptat modificările legislative astfel încât CSA Steaua să beneficieze de ele.

„Vă acuz de trafic de influență pentru legea pe care urmează să o promovați pentru un anumit club sportiv, împotriva intereselor și împotriva unei unități de măsură. Dacă sunt bani publici, acești bani publici trebuie să deservească toate cluburile de fotbal! Nu treceți o lege pe repede-înainte, prinsă în ace, prin Camera Deputaților, doar ca să favorizați un anumit deputat neafiliat sau un președinte de Consiliu Județean. Felul în care treceți legi prin această cameră nu vă face doar penali, ci și penibili”, a spus atunci George Simion.

