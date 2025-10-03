George Simion și-a anulat abonamentul Netflix și îi îndeamnă pe români să facă la fel: „Propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”

Președintele AUR, George Simion, a anunțat vineri pe rețeaua X că și-a anulat abonamentul Netflix și îi îndeamnă pe români să procedeze la fel, criticând conținutul platformei pe care îl consideră „propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”.

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă bolnavă, woke și pro-transgender. GATA!”, a scris liderul AUR (în engleză), adăugând că la întrebarea Netflix privind motivul anulării a completat „transgender propaganda”.

Internauții au reacționat imediat, postarea strângând comentarii diverse: unii l-au ironizat pentru gest, alții i-au susținut poziția, afirmând că platforma promovează idei „contrare valorilor tradiționale”. Gestul lui George Simion a reaprins discuțiile despre influența culturii „woke” în mass-media și în platformele de streaming.

❌I just canceled my @netflix subscription, and I urge everyone to do the same.#Netflix is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda. NO MORE!#NetflixCanceled pic.twitter.com/Ym5HsnyXz7 — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) October 3, 2025

