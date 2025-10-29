Simion dă de pământ cu Grindeanu, după ce acesta cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Îl ai pe un penal acolo în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu" VIDEO

Liderul AUR George Simion a transmis marți seară un mesaj video dur în care îl atacă pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl cataloghează drept „penibil” și acuză că și-a executat întotdeauna ordinele de-a lungul carierei.

Reacția vine după ce Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea de numire a Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, în funcția de vicepremier, propunere înaintată marți președintelui Nicușor Dan.

"Dragi prieteni, când credeam că nu se poate mai penibil și mai controlat și mai sistem și mai securist ca Marcel Ciolacu, iată că a apărut Sorin Grindeanu, acest penibil care a executat tot ce i s-a dat de-a lungul carierei sale și acum e deranjat de Oana Gheorghiu, tipa cu Dăruiește Viață, ca să nu ocupe cumva funcția de vicepremier, că periclitează relațiile cu Statele Unite.

Am o listă lungă de persoane, pornind de la ministrul de externe, Oana Țoiu, care a făcut niște compromisuri cu adevărat care o compromit pentru acea întâlnire scurtă cu Marco Rubio. Dar cred că relațiile cu Statele Unite, în primul rând, le periclitează domnul Sorin Grindeanu. Îl ai pe un penal acolo în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu. Îl cunoști? Da, Sorine, ăsta-i PSD-ul tău", spune Simion.

Liderul AUR spune că nu susține propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de premier.

"Dar ce-i corect e corect și eu sunt un om corect. Sorin Grindeanu și acest PSD merită să dispară, merită să fie taxați de români pentru aceste mojicii. Unii suntem trumpiști, cum suntem noi de la Aur, alții nu sunt trumpiși și l-au criticat pe Donald Trump de-a lungul vremii, dacă tot ați făcut o coaliție, nu te da fată virgină Sorine, când tu te-ai coțăit cu toată lumea prin toate avioanele Nordis și nu numai", a mai transmis Simion.

