Apar primele contre intre George Simion si Kelemen Hunor: "UDMR nu isi are locul in Parlamentul Romaniei"

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a catalogat drept "absurde" declaratiile lui Kelemen Hunor , "care considera ca AUR nu are ce cauta in Parlament", arata copresedintele formatiunii, George Simion , citat de Stirile Pro Tv. "UDMR nu isi are locul in Parlamentul Romaniei. Respectam comunitatea maghiarilor din Romania si avem candidati etnici maghiari in AUR care intra in Legislativ. AUR se opune, insa, constituirii si functionarii formatiunilor politice pe criterii etnice iar in acest sens va demara o campanie nationala pentru modificarea Constitutiei in sensul interzicerii formatiunilor politice pe criterii etnice", transmite liderul AUR.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni la RFI ca "nu era nevoie de asa ceva in Parlamentul Romaniei, in 2020", referindu-se la intrarea AUR in legislativ dupa alegerile de duminica."Nu era nevoie de o astfel de forta in Parlament, dar cetatenii au rezolvat aceasta problema si vom vedea ce se va intampla mai departe si cum se va comporta acest partid in Parlament, dar din punctul meu de vedere, nu era nevoie de asa ceva in Parlamentul Romaniei, in 2020", a spus Kelemen.AUR a obtinut 9% la alegerile parlamentare si a intrat astfel in Parlament, in timp ce UDMR a intrunit 5% din voturile alegatorilor, potrivit rezultatelor partiale.