CCR discuta pe 14 ianuarie sesizarea partidului AUR privind alegerea lui Ludovic Orban ca presedinte al Camerei Deputatilor

Liderul grupului AUR la Camera Deputatilor, George Simion , a anuntat ca va sesiza CCR privind modul in care a fost aleasa conducerea forului legislativ "Protestam fata de felul in care a fost numita conducerea Camerei noaptea trecuta, la 2.00 noaptea, fiind niste grave abuzuri, uzurpand niste calitati oficiale. Noi aveam presedintele Camerei Deputatilor, decanul de varsta care a declarat sedinta inchisa. Conform Regulamentului, trebuia convocata o noua sedinta. Acest lucru nu s-a intamplat. Grupul nostru parlamentar nu a mai fost convocat. Vom face o sesizare in acest sens la CCR pentru ca avem precedente legale", a afirmat George Simion. Gabriel Andronache , liderul deputatilor PNL , a cerut ca plenul de luni seara sa fie prelungit, dupa ce alesii au depus juramantul, pentru a putea fi ales presedintele Camerei Deputatilor. Cei de la AUR s-au opus, iar decanul de varsta care prezida sedinta si era reprezentant al formatiunii AUR a inchis intrunirea plenului. Deputatii Aliantei pentru Unirea Romanilor au parasit sala, insa ulterior, un alt decan de varsta, reprezentant al minoritatilor a decis reluarea lucrarilor pentru a fi ales presedintele Camerei si membrii Biroului permanent al forului legislativ.In cele din urma, Ludovic Orban , a fost ales, luni seara spre marti dimineata, in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, cu 179 de voturi "pentru".