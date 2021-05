AUR candideaza alaturi de Partidul Liberal la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova

Anuntul a fost facut de Dorin Chirtoaca la o conferinta de presa sustinuta luni, 17 mai. Liderul liberalilor a spus ca formatiunea sa va prezenta lista candidatilor si va pune la dispozitie pentru AUR toate resursele partidului pentru campania electorala."PL continua consolidarea curentului unionist. Am decis ca noi, cei din PL, sa facem front comun cu cei din AUR, care au inregistrat un rezultat foarte bun la parlamentarele de peste Prut. Am decis sa participam pe lista AUR pentru ca impreuna sa spargem gheata dezbinarii si sa cladim unirea. Vom prezenta lista candidatilor si vom pune la dispozitie toate sediile si resursele necesare pentru campania electorala", a mentionat Chirtoaca.Dupa ce AUR a facut apel la toate partidele unioniste din Republica Moldova sa i se alature, pentru a participa impreuna la scurtinul din iulie, acestuia i s-au alaturat Uniunea Salvati Basarabia si Partidul Popular Romanesc, scrie tv8.md Organizatia din Moldova a Aliantei pentru Unirea Romanilor este condusa de catre Vlad Biletchi, un tanar de numai 26 de ani, care este liderul unei organizatii unioniste, "Unirea-ODIP", de sase ani. Este pentru prima data cand un partid din Romania va avea candidati intr-un scrutin din Republica Moldova.Presedintele AUR, George Simion , are interdictie de a intra pe teritoriul Moldovei, pana in 2023.