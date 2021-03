AUR cere ridicarea restrictiilor de deplasare in noaptea de Inviere: "Ne vom lupta ca aberatia de anul trecut sa nu se mai intample"

"In aceste sfintite nopti, crestinii isi doresc sa participe la slujba Invierii, urmata de Sfanta Liturghie; prin urmare, este necesara derogarea de la restrictiile de deplasare intre orele 23,00 - 5,00, una dintre masurile impuse de CNSU in data de 6 noiembrie 2020 si prelungita luna de luna, pana la un termen necunoscut", precizeaza AUR, intr-un comunicat transmis vineri. Conform sursei citate, " AUR isi reafirma pozitia de respingere a masurilor luate de Guvern, sub patronajul presedintelui Klaus Iohannis si la indicatiile OMS pentru combaterea epidemiei de SARS-CoV-2, masuri fara temei stiintific, arbitrare, disproportionate si cu consecinte dezastruoase"."Ne vom lupta pe toate caile, in Parlament si in afara lui, ca aberatia de anul trecut sa nu se mai intample. Este cea mai importanta sarbatoare a crestinilor, una a bucuriei si nadejdii, a credintei depline in Iisus Hristos, a invierii Lui si a noastre. Cu toate riscurile in fata intunericului, noi vom merge sa luam Lumina. Le-o vom da si celor rataciti, care ne tin departe de Biserica si ne vom ruga ca Bunul Dumnezeu sa le deschida mintea, sa le incalzeasca sufletul si sa le indrume fapta", a declarat senatorul Claudiu Tarziu, copresedinte AUR, citat in comunicat.