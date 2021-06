Partidul lui George Simion, AUR, da de pamant cu fotbalistii Romaniei, care au ingenuncheat la meciul cu Anglia. "O nationala in genunchi la propriu si figurat"

Totodata, Alianta Alianta pentru Unirea Romanilor a lansat un atac dur la adresa fotbalistilor echipei nationale care au ingenuncheat la partida de la Middlesbrough."O nationala in genunchi, la propriu si la figurat: obisnuiti sa ingenuncheze in fata adversarilor, jucatorii echipei nationale de fotbal au mers astazi si mai departe, luand decizia de a ingenunchea la propriu, luand astfel parte la campania corect politica a stangii globaliste #blacklivesmatter.Oare acesti pseudo-atleti ai luptei anti rasiste ar reactiona in vreun fel daca le-ar fi solicitat sa faca acelasi gest pentru Mihai Spataru (soferul de TIR ucis in Franta) sau pentru Barbu Zaharia (barbatul ucis de politisti in Pitesti)? Vietile romanilor nu conteaza?!", a fost mesajul postat de AUR.Apoi, partidul a revenit cu un comentariu la aceasta postare, in care i-a ridicat in slavi pe Nedelcearu si Stancu, pentru refuzul de a ingenunchea la meciul cu Anglia."PS: doar doi tricolori cu coloana vertebrala au refuzat participarea la aceasta farsa: Ionut Nedelciaru si Nicolae Stanciu. Respect lor!", este comunicatul partidului AUR.Alianta pentru Unirea Romanilor este un partid condus de George Simion , un suporter ultras, cunoscut ca fondator al unor factiuni care sustin echipa nationala de fotbal, "Honor et Patria" si "Uniti sub Tricolor".