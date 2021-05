AUR Moldova, un cal troian facut "cadou" de Rusia

Lideri ai AUR Romania sunt zi de zi la Chisinau, transmit mesaje, au intalniri si semneaza protocoale cu alte partide unioniste din Republica Moldova. Se incearca acreditarea ideii ca AUR Moldova va avea succesul pe care l-a avut AUR in Romania si ca acest partid va putea reinvia flacara unionismului.Intr-un timp scurt, liderii AUR au gasit si cativa politicieni precum Dorin Chirtoaca si Valeriu Munteanu gata sa se urce in trenul supravietuirii politice. Chirtoaca este fostul primar al Chisinaului, cel care a reusit la ultimele alegeri prezidentiale sa obtina 1.20%. Performantele politice ale acestuia din ultima vreme spun totul. Valeriu Munteanu a fost ministru din partea Partidului Liberal, fratele sau a fost directorul adjunct al Serviciul de Informatii si Securitate in vremea lui Plahotniuc. Nici el nu este vreun lider politic de prima mana, nu iese din marja de eroare atunci cand il sondezi la capitolul incredere. De aceea, si el si fostul primar al Chisinaului au sarit imediat in barca AUR, convinsi ca se vor putea relansa si vor obtine un mandat in Parlament.Intr-adevar, Chirtoaca a fost acum mai multi ani o speranta. A castigat primaria Capitalei, a primit ajutor din partea Romaniei, dar si-a dezamagit alegatorii. Nu a facut prea multe pentru oras, in schimb liderii din partidul sau au fost primii la capitolul afaceri imobiliare. A fost arestat intr-un scandal de coruptie, a fost eliberat si intr-un final nu a mai reusit decat un scor mai mult decat modest in ultimele alegeri.AUR nu este un partid nou, ci doar o "umbrela "pentru Biletchi, Chirtoaca, Munteanu sub bagheta lui Simion.AUR Moldova este, insa, un cal troian facut "cadou" de Rusia. Acest lucru trebuie sa il inteleaga unionistii de buna credinta din Republica Moldova. Daca politicienii precum Chirtoaca, Munteanu, vor sa se salveze si au interese personale, electoratul unionist de buna credinta trebuie sa fie extrem de atent si sa analizeze tot parcursul acestei formatiuni politice, sa urmareasca mesajele si comportamentul liderilor AUR Romania si sa se uite pe istoricul lui George Simion.AUR Moldova, in cazul putin probabil in care va intra in Parlament, va reprezenta principalul pericol la adresa ideii unioniste. Va fi actorul politic extremist care va promova exact discursul pe care si-l doreste Federatia Rusa. Va fi catalizatorul spaimelor si al fricilor promovate de propaganda rusa, va fi dovada incontestabila ca "jandarmul roman" exista si se manifesta. Daca pana acum PSRM si Federatia Rusa foloseau legenda "jandarmului roman care ii bate pe moldoveni" doar ca exercitiu narativ, exploatand o perceptie formata acum cativa zeci de ani, fara a avea insa ceva palpabil, acum, odata cu aparitia acestui partid, vom avea si actorul care isi asuma acest rol. Va fi un joc in doi. Federatia Rusa si exponentul sau PSRM si AUR Moldova.Asa cum Iurie Rosca a iesit la un moment dat din adormire si si-a indeplinit rolul solicitat, asa se va intampla si cu George Simion si partidul condus de el.Am vazut de-a lungul timpului ce a facut Simion in Republica Moldova. Sub masca "unionistului" a venit, a facut marsuri, dar in momente tensionate a incercat sa provoace dezordine, sa blocheze Piata Mare.Trecutul sau este mai mult decat dubios. Nimeni nu l-a intrebat pe George Simion de unde a avut banii necesari sa isi dedice cativa ani din viata militantismului, de unde a avut fondurile necesare sa faca o formatiune politica in Romania si sa aiba o campanie in online atat de agresiva.Cine i-a asigurat atatia ani finantarea? Nu avea ce sa ofere, nu era un politician cu acces la resurse, la putere, ca in schimbul banilor sa ofere influenta si contracte. Era un "militant" care insa facea mult zgomot, care executa operatiuni impreuna cu membrii unei galerii de fotbal ce aveau ca scop dezordine sociala si destabilizare.Sa ne amintim de scandalul de la cimitirul maghiar din Valea Uzului, scandalurile pe care le-a provocat in Republica Moldova, momentul expulzari, cand a regizat si a mintit ca ar fi fost batut, sceneta de la frontiera, cand sub pretextul ca vine la inmormantarea marelui scriitor Nicolae Dabija a incercat fortarea granitei desi stia ca are interdictie. De fapt, atunci a incercat doar sa creeze un eveniment de rasunet, pentru ca a doua zi trebuia sa lanseze venirea AUR in Moldova.Desigur ca niciun ziarist sau analist politic nu vor putea dovedi cu acte ca este un instrument al serviciilor rusesti, dar modul sau de actiune, tipologia si faptul ca de-a lungul anilor a fost promovat de Sputnik, ajutorul venit din online de la trolii Rusiei, ne arata ca nu este un simplu "idiot util".Temele pe care George Simion le-a promovat in ultima vreme in Romania au fost temele predilecte ale propagandei ruse. O simpla retrospectiva facuta si putem observa ca principalele idei pe care pedaleaza Moscova se regasesc si in discursul AUR. Fie ca vorbim de promovarea nationalismului exaltat, a protocronismului, a semanarii urii si a dezbinarii, de demonizarea institutiilor statului si cultivarea unei neincrederi in acestea, mai ales in timpul unei crize precum pandemia si pana la curentul antivaccinist si a discursului antieuropean.Unionistii din Republica Moldova trebuie sa gaseasca puterea sa nu fie sedusi de Simion si echipa AUR Moldova. Au destule dovezi ca aceasta miscare nu este ceea ce vrea sa para. De altfel, ar trebui sa se gandeasca ca statul roman nu sustine si nu va sustine un lider de acest gen.Este aproape imposibil ca Simion&Chirtoaca sa ajunga la procentele necesare pentru a intra in Parlament, dar daca acest lucru se va intampla, va fi 2-0 in meciul Rusia-Romania iar cele doua goluri vor fi de fapt autogoluri marcate chiar de catre noi.