George Simion: "Negocierile cu AUR anuntate de Ciolacu pentru o motiune de cenzura nu au avut loc niciodata"

"Aseara, la postul national de televiziune, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca a purtat negocieri si discutii cu AUR legate de o viitoare motiune de cenzura. Aceste negocieri nu au avut loc niciodata, nici discutii intre PSD si AUR legate de motiunea de cenzura. In primul rand, suntem foarte deranjati ca se fac afirmatii in spatiu public care nu sunt adevarate. Nu este normal ca domnul Marcel Ciolacu sa spuna ca PSD si AUR negociaza cu privire la aceasta motiune de cenzura, cand aceste negocieri nu au loc.Pozitia noastra fata de arcul guvernamental este bine cunoscuta, AUR este in opozitie fata de aceasta struto-camila care ne conduce si AUR doreste plecarea cat mai rapida a acestui Guvern prin toate mijloacele democratice", a precizat Simion la o conferinta de presa.El a adaugat ca AUR asteapta toate partidele interesate la discutii, care vor fi publice."Asteptam toate partidele interesate sa poarte discutii cu noi, ele vor fi publice, transparente, dar sa nu incerce cineva sa ne puna in atelajul PSD, pentru ca nu suntem cateii nimanui si nu pentru asta ne-au trimis romanii in Parlament. Da, Guvernul Citu trebuie sa plece", a spus Simion. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat marti, 23 martie, ca social-democratii au inceput discutiile cu parlamentarii AUR si cu cei au minoritatilor nationale pentru sustinerea unei motiuni de cenzura depuse de PSD. "Nu cred ca minoritatile nationale vor mai sustine acest guvern mult timp. Nu stiu nici UDMR -ul cat o sa mai stea sa faca parte dintr-un asemenea guvern", afirma Ciolacu.