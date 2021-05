AUR anunta ca va candida la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cine va deschide lista VIDEO

"Scopul principal al conferintei noastre de presa este acela de a anunta participarea AUR la alegerile parlamentare din 11 iulie de la Chisinau . Suntem cu aceeasi sigla si aceeasi denumire incepand de saptamana trecuta inregistrati in registrul partidelor de la Chisinau. Este pentru prima oara in istoria celor doua state cand un partid exista pe ambele maluri ale prutului si vrem sa avem parlamentari unionisti in ambele parlamente", a declarat liderul AUR George Simion, miercuri, la Parlament.Liderul AUR a adaugat apoi ca este nevoie de implicare politica "si in stanga si in dreapta" Prutului, adaugand ca Maia Sandu are nevoie si de o forta romaneasca."AUR isi asuma implicarea politica in ambele state romanesti. Scopul cel mai important pentru care AUR exista este unitatea neamului romanesc de pe ambele maluri ale Prutului. De aceea ne implicam politic si in stanga si in dreapta Prutului. Apelul nostru pentru alegerile din 11 iulie este de a crea o forta romaneasca si o singura lista nationala care sa intre in Parlamentul de la Chisinau. Pe langa componenta doamnei Maia Sandu e nevoie si de o forta romaneasca", a adaugat George Simion.Cel mai probabil lista de la Chisinau va fi deschisa de catre presedintele AUR Moldova, Vlad Biletchi. Acesta a afirmat miercuri, in aceeasi conferinta de presa, ca AUR va intra "in manualele de istorie"."In momentul in care am vazut ca Romania renaste acest curent patriotic reprezentat de o singura forta - AUR, care si-a asumat un rol foarte criticat, luat in baionete, dar un rol care va intra in manualele de istorie, spre deosebire de celelalte partide. AUR nu recunoaste hotarul de la Prut", a precizat presedintele AUR Moldova Vlad Biletchi.Anuntul privind lansarea AUR in Republica Moldova a fost facut la jumatatea lunii martie, la doar cateva zile dupa ce George Simion, liderul AUR din Romania, a provocat un scandal legat de Republica Moldova. Auto-intitulat unionist, Simion a fortat intrarea in Republica Moldova, desi are interdictie in acest sens din cauza participarii la evenimente contrare legislatiei moldovene.Simion a stat doua zile in Vama Albita-Leuseni, alaturi de alti parlamentari AUR, si a acuzat atat oficialii romani, cat si pe cei moldoveni de abuz, pretinzand ca e demnitar si vrea sa participe la inmormantarea scriitorului Nicolae Dabija . Autoritatile din Moldova l-au expulzat si i-au interzis accesul in tara dupa ce a organizat mai multe evenimente soldate cu incidente si violente.