Eșecul AUR în prima sesiune parlamentară: cele mai puține proiecte legislative, niciunul concretizat

o propunere pentru modificarea ordinii în care politicienii se poziționează în cadrul ceremoniilor oficiale

posibilitatea ca șoferii să ceară, o singură dată, amânarea suspendării permisului de condus,

proiect de Lege pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua naţională a familiilor numeroase”

propunere (inițiată alături de PNL și USR) pentru ca taxa de școlarizare prevăzută de Universități pentru locurile la taxă să fie stabilit de senatul fiecărei instituții de învățământ superior în funcție de costurile specifice școlarizării

o modificare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel încât „titularul permisuluid e conducere care este depistat, în trafic, cu mijloace tehnice omologate, conducând sub influența drogurilor sau altor substanțe psihoactive, se sancționează cu anularea permisului auto”.

O propunere legislativă prin care starea de alertă nu poate ține mai mult de 90 de zile.

Un proiect de lege prin care HORECA și organizatorii de evenimente care și-au întrerupt activitatea din cauza pandemiei și/sau au avut încasări cu cel puțin 25% mai mici față de 2019 să beneficieze de o subvenție care să acopere 75% din salariile brute ale angajaților.

Câte inițiative legislative au avut celelalte partide

Astfel, în prima sesiune parlamentară care a început de la 1 februarie, parlamentarii de la AUR au depus în total 16 propuneri legislative (dintre care trei alături de alte partide), considerabil mai puține decât oricare altă formațiune. Altfel spus , având în vedere că vacanța parlamentară a început de la 1 iulie, formațiunea condusă de George Simion a depus în media 3 proiecte pe lună.Dintre cele 16, 12 au ajuns la comisii, una așteaptă să intre pe ordinea de zi a Senatului pentru votul final, una a fost respinsă de către comisii, iar două așteaptă puncte de vedere. În cadrul primei propuneri de anul acesta, AUR a cerut modificarea OUG 57/2019 privind Codul Administrativ astfel încât șefii de sindicate să poată avea în paralel și funcții în domeniul public. Propunerea a trecut tacit de Camera Deputaților și a fost înaintată către Senat AUR a mai avut apoi două propuneri pentru modificarea Legii Educației. Prima viza introducerea în curricula învățământului primar și gimnazial materia „Alimentație sănătoasă”, iar a doua, care a fost inițiată alături de 11 parlamentari USR , cerea amendarea de la 1.000 până la 2.000 de lei a angajaților școlii să ceară sume de bani sau diferite foloase de la părinți și elevi.La jumătatea lunii februarie AUR a semnat alături de aproximativ 40 de membri PSD un proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iar o lună mai târziu inițiază in proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii privind dezvoltarea infrastructurii rutiere ”Autostrada 7 - Siret - Suceava - Dolhasca - Paşcani - Bacău - Focşani - Buzău - Ploieşti - Bucureşti”.Alte proiecte inițiate de AUR au mai urmărit ca românii din străinătate să poată vota la orice secție de votare din statul respectiv, o propunere pentru interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19, o propunere prin care s-ar opri finanțarea partidelor politice de la stat, iar mai apoi o inițiativă care le-ar permite partidelor să folosească subvenția de la stat pentru construirea de „așezăminte culturale, sociale sau medicale”.Luna iunie, ultima din sesiunea parlamentară, a fost cea mai productivă pentru formațiune, depunând 6 propuneri legislative, adică aproape o treime din total. Printre acestea se regăsesc:AUR a avut de departe cele mai puține propuneri legislative - 16, în timp ce PNL a avut cele mai multe - 65. PSD a avut 47, USR PLUS 40, UDMR 19, iar Minoritățile 25.Înainte de alegerile parlamentare de anul trecut, liderii AUR făceau numeroase promisiuni electorale care nu s-au mai adeverit. Printre acestea, și oprirea traseismului politic.„Nu în ultimul rând, dorim să instituim un contract între aleși și alegători, altfel spus, am dori ca prin lege, mandatul reprezentantiv al parlamentarului să devină mandat imperativ.Dacă parlamentarul nu își respectă promisiunile electorale pentru care a fost ales, să poată fi revocat din funcție”, explica copreședintele AUR Claudiu Târziu la finalul anului trecut.De cealaltă parte, George Simion promitea limitarea la două mandate a parlamentarilor.„Dorim limitarea la două mandate a activității parlamentarilor și primarilor. Sunt suficiente două mandate pentru ca un parlamentar sau un primar să demonstreze ce poate. Unii sunt demnitari pe viață”, sublinia copreședintele AUR.