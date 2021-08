Cum se dizolvă AUR după ce a început "să sângereze" masiv parlamentari. Mesaj de final al conducerii: "Drum bun și cale bătută"

Dat afară imediat după alegeri

„Drum bun și cale bătută”

Amenințarea lui George Simion: O să mai fie și alte plecări

Totodată, conducerea formațiunii anunță că în curând urmează și alte plecări, după ce, o parte dintre aleșii AUR și-ar fi arătat nemulțumirea că nu se pot atinge de subvenția de la stat.Până în prezent, patru parlamentari AUR au părășit formațiunea sau au fost excluși, în timp ce co-președintele Viorel Simion subliniază că în viitorul apropiat vor mai urma și alte excluderi.În decembrie anul trecut, nici bine nu se încheiaseră alegerile parlamentare că AUR anunța că exclude din rândurile sale primul membru. Intrat în Parlament pe listele AUR, ca deputat de Brașov, Francisc Tobă a rămas fără sprijinul parlamentar al partidului, după ce, în presă, apăruseră informații care arătau că numele lui Tobă apare în dosarul represiunii de la Sibiu din timpul Revoluției din 1989.De o excludere rapidă a avut parte și senatoarea Diana Șoșoacă. După ce timp de mai multe săptămâni difuzase mai multe mesaje controversate, printre care și diverse teorii ale conspirației privind pandemia de COVID-19 sau efectele vaccinului, pe 10 februarie conducerea AUR anuța că o excludere pe Șoșoacă din grupul parlamentar pe motiv că „a adus atingere intereselor și imaginii partidului”.Picătura care a umplut paharul a fost un discurs în plenul Senatului, în care a susținut, fără să prezinte vreo dovadă, că prin vaccinarea anti-Covid „femeile sunt omorâte și se distruge matricea națională a poporului român. (...) Puteți să mă amendați, puteți să faceți ce vreți, adevărul va ieși la iveală! Omorâți România pas cu pas, vaccinând femeile, care duce la sterilitate”. Discursul său a fost întrerupt de către senatorul AUR Sorin Lavric care i-a tăiat microfonul. Ulterior, Șoșoacă l-a acuzat pe acesta din urmă că a ridicat palma la ea și că ar fi vrut să o lovească.În aceeași zi cu excluderea lui Șoșoacă conducerea AUR a hotărât să-l execute și pe deputatul Mihai Lasca, pe care partidul îl acuză că la momentul înscrierii pe listele de candidați ai partidului, acesta „a omis să prezinte faptul că este urmărit penal pentru organizare de grup infracțional și este condamnat penal pentru vătămare corporală”.În noiembrie anul trecut Judecătoria Oradea a decis ca Lasca să primească o sentință de doi ani de închisoare cu suspendare după ce, în vara lui 2019, l-a bătut pe partenerul fostei sale iubite, după ce l-a blocat în trafic. Întrebat de jurnaliști despre aceste acuzații, Lască a explicat că reprezintă „o problemă personală” și că nu a intrat în politică pentru a fi exonerat de răspunderea penală. La fel ca și Diana Șoșoacă, Lască a avut mai multe intervenții în plenul Senatului în care a mai multe poziții controversate, unele împotriva rețelei 5G sau a vaccinării anti-Covid. De altfel, deputatul a continuat seria mesajelor conspiraționiste și după excluderea din AUR.Ultima plecare din partid a avut loc lunea trecută, pe 2 august, după ce Anamaria Gavrilă, deputat ales pe listele AUR, a anunțat că își dă demisia pe motiv că nu a avut susținere în interiorul formațiunii. Mesajul său a fost însă criticat de mai mulți susținători AUR care o acuză că motivul real ar fi faptul că dorește să se înscrie în PNL . Printre aceștia s-a numărat și deputatul AUR George Badiu, care a acuzat-o că i „s-a urcat funcția la cap”:„Dacă nici măcar AUR, care se străduiește să fie chezașul libertății românilor, nu te-a mulțumit, nu știu ce să zic. De câteva luni ne-ai întors spatele, cred că ți s-a cam urcat funcția la cap. Plecarea era previzibilă, nu este nici o surpriză. Drum bun și cale bătută spre partidul care te-a "convins".Copreședintele AUE George Simion a anunțat zilele trecute, într-un interviu pentru TVR, că în perioada următoare vor pleca sau vor fi dați afară și alți parlamentari AUR. Simion a explicat că aceștia sunt nemulțumiți de faptul că nu se pot atinge de cele aproximativ două milioane de euro pe care formațiunea în are în conturi din subvenția de la stat.„Sunt colegi care insistă și care nu vor să ne respectăm promisiunile electorale. Printre ele, să nu luăm bani de la bugetul de stat pentru finanțarea partidului politic”, a adăugat George Simion. Din banii virați de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în prima jumătate a anului 2021, AUR este singurul partid care aproape că nu a cheltuit niciun leu. „Vrem să construim un spital dacă legea ne va permite. Am depus o inițiativă de modificare în acest sens și nu ne abatem de la ce am promis în campanie ”, a mai relatat George Simion.