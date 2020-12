Cine sunt cei doi parlamentari AUR implicati in reprimarea Revolutiei din 1989. Mesajul cu care a fost intampinat George Simion la Timisoara: "Dispari, provocatorule!"

Reprezentantii societatii arata ca doi ofiteri implicati in reprimarea Revolutiei - Francisc Toba si Nicolae Roman - au ajuns parlamentari AUR , iar fara a se dezice de ei si fara a le cere demisia, Simion nu va putea participa la manifestari.George Simion a ignorat mesajele venite dinspre societatea civila si a luat parte la eveniment, dar a fost huiduit de mai multi timisoreni, printre care si revolutionari.In timp ce George Simion se adresa simpatizantilor AUR, cativa timisoreni aflati in Piata Victoriei, intre care mai multi revolutionari, si-au manifestat nemultumirea fata de prezenta celor de la Alianta pentru Unirea Romanilor in fata Operei, simbol al Revolutiei de la Timisoara.Timisorenii au incercat sa opreasca discursul liderului AUR, in timp ce jandarmii au facut un cordon intre simpatizantii AUR si contestatari, in incercarea de a preveni incidentele."Gunoiule, mincinosule, manipulatorule!", "Dispari, provocatorule!", "Pentru ce am luptat in Revolutia asta? Rusine sa va fie, talharilor!", "Nenorocitule", "Provocator nenorocit", s-a strigat din multime la adresa lui George Simion, care si-a continuat discursul.Francisc Toba s-a aflat pe prima pozitie pentru Camera Deputatilor din partea AUR Brasov, fiind eligibil sa prinda un loc in Parlament. Fost FSN-ist, Toba a fost ales deputat in 1992, din partea PDSR-ului condus de Ion Iliescu Toba a fost consilierul lui Adrian Nastase si a candidat si pe listele PSD pentru Parlament. A facut parte din conducerea Partidului Neamul Romanesc al fostului parlamentar PSD, Ninel Peia.Numele lui Toba apare si in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul Revolutiei. In acest dosar, clasat in 2010, sunt peste 700 de victime, morti, raniti si lipsiti de libertate.Potrivit informatiilor de la CNSAS, Lt.col. (r) Francisc Toba a fost acuzat de tentativa de omor deosebit de grav si complicitate la tratamente neomenoase. Presa a relatat despre Toba ca impreuna cu Lt. Col. Dragomir Aurel, incepand cu data de 22.12.1989, insotiti de militari in termen, inarmati, au ridicat din sectiile Spitalului Judetean Sibiu mai multe persoane ranite, in ciuda insistentelor cadrelor medicale. Acestia au fost dusi intr-o sala de sport unde ar fi fost batuti de militari."Victimele Sonca Ioan, Moldovan Ioan, Popescu Ioan, Tanase Ion, cadre M.I., au fost internati la Spitalul Judetean Sibiu in data de 22.12.1989. In data de 23.12.1989, Cpt. Toba Francisc i-a scos cu forta din salonul spitalului, i-a dus intr-o camera plina cu haine ale unor persoane decedate si i-a obligat sa se imbrace cu hainele acestora. Cpt. Toba Francisc le-a legat mainile la spate, cu tifon pentru pansamente, apoi i-a urcat pe tanc in jurul turelei, transportandu-i intr-o sala de sport a UM 01512 Sibiu, fiind considerati 'teroristi'.Aici au fost batuti de militari cu paturile armelor din dotare. In dupa amiaza zilei de 22.12.1989 victimele Dajbog Ion si Sabau Ion au fost internati la Spitalul judetean Sibiu, ambii prezentand plagi prin impuscare. Capitanul Toba Francisc i-a ridicat fortat din spital, i-a legat la maini, si i-a pus pe tanc in jurul turelei. Au fost dusi la sala de sport a UM 01512 Sibiu, unde au fost retinuti ilegal, fiind lipsiti de asistenta medicala", se arata in documentele citate de EVZ.ro care provin din arhiva Asociatiei "21 Decembrie" 1989 primite de la Parchetul General in urma unei Adrese CEDO.Nicolae Roman, un militar de cariera controversat, este legat de episodul incercarilor sangeroase de inabusire a Revolutiei din 1989, doar ca de data aceasta in Timisoara.Centrul National de Documentare, Cercetare si Informare despre Revolutia din 1989 Timisoara (care activeaza in cadrul Asociatiei Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 din Timisoara) a publicat lista unitatilor militare ale Ministerului Apararii care au participat la represiunea din Timisoara.In aceasta lista apare si numele lui Nicolae Roman (capitan la acea vreme) din cadrul UM 01185 Regimentul Mecanizat. Conform CNDCI, acest regiment a actionat chiar la inceputul manifestatiilor, in noaptea de 16/17 decembrie:"Regimentul a actionat in noaptea de 16/17 decembrie cu circa 160 de militari in zona Parcul Central Piata Libertatii-Piata-700 Circumvalatiuni-Piata Dacia , Torontal, iar in 17 decembrie cu 220 de militari dizlocati astfel: 100 la Posta Mare-Hotel Continental, 80 la Podul Decebal-Piata Traian, 40 in Piata Libertatii-Opera-Catedrala. In data de 18 decembrie unitatea desfasoara in Timisoara aproximativ 200 de soldati, 7 TAB-uri, 4 autocamioane si o autospeciala", se arata in document.Roman a fost distins cu mai multe decoratii, printre care si "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989", si Medalia aniversara "10 ani de la Revolutia Romana Anticomunista din Decembrie 1989".Roman a absolvit Academia Militara din Bucuresti (Facultatea de Arme Intrunite, Tancuri si Auto) si ulterior a fost numit comandant alBatalionului 1 Infanterie din Regimentul 32 Mecanizat "Mircea" de la Timisoara, functie pe care a indeplinit-o pana in 1991.In primii ani dupa Revolutie (1991-1997), Roman a fost incadrat la Cabinetul ministrului Apararii Nationale, in timpul mandatelor lui Victor Atanasie Stanculescu, Niculae Spiroiu, Gheorghe Tinca si Victor Babiuc.Conform CV-ului sau, in 2001, Roman a infiintat si comandat prima brigada logistica din Armata Romana - Brigada Logistica Ploiesti. Ulterior, in perioada 2007-2008, a detinut functia de sef Instructie si Doctrina (si Inspector General al Fortelor Terestre) in Statul Major al Fortelor Terestre. Ulterior a devenit sef al Directiei Structurisi Planificarea Inzestrarii din cadrul Statului Major General, iar din 2010 a devenit profesor universitar.Conform aceluiasi document, din ianuarie pana in iunie 2011, Roman a detinut functia de sef al Directiei instructie si doctrina din cadrul Statului Major General, iar incepand cu 20 iunie 2011, a trecut in retragere cu gradul de general-maior.