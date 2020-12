Copresedintele AUR, Claudiu Tarziu: "Ne-au contactat si PSD si PNL"

Acesta declara pe de alta parte ca formatiunea sa, care a reusit sa intre in Parlament cu un scor surprinzator pentru multi, nu este fascista, asa cum a fost acuzata de unii analisti. Viitorul senator de Bucuresti afirma ca AUR nu este un partid anti-masca, in ciuda faptului ca a organizat un protest de strada impotriva mastii obligatorii."AUR a reusit sa capteze atentia si votul unor mase de romani foarte nemultumite si care de-a lungul timpului au fost umilite, inselate si batjocorite atat de presa, cat si de politicieni. Ma refer aici la o buna parte dintre cei care au votat la referendumul pentru familie, in favoarea acestui referendum , in 2018 si la cei care au militat pentru tot ce inseamna suveranism, identitatea nationala, prezenta Romaniei demna in lume, romani care au fost ignorati, cand nu injurati, cand nu facuti extremisti," afirma Tarziu, la RFI. Conform lui Tarziu, curentul majoritar in societatea romaneasca si in Europa este unul favorabil neo-marxismului, unui curent care este prin definitie globalist, antisuveranist, antinational, anticrestin, antifamilie: "Noi ne plasam in raspar cu acest curent, prin valorile pe care le-am asumat."In ce proveste protestele privind interditia de a purta masca, tarziu explica: "E vorba de o serie de incalcari ale Constitutiei si a multor altor legi, pe care le-au taxat ca atare inclusiv oameni care nu ne apartin din punct de vedere doctrinar.""In anumite momente si in functie de context, sigur ca da, port masca, desi stiu ca masca nu te salveaza, masca poate sa te protejeze cat de cat, la o adica, daca este functionala (...). Suntem impotriva incalcarii drepturilor si libertatilor de miscare, de asociere, de manifestare publica, suntem pentru repornirea economica a Romaniei", explica acesta.Potrivit acestuia, AUR nu face nici o alianta la guvernare: "Nu vom vota decat un Guvern care ar putea sa reprezinte interesul national. Din ce vad eu ca ar intra acum in Parlament, nu reiese ca va fi un Guvern de interes national, fie ca-l face PSD, fie ca-l face PNL."tarziu spune ca deja reprezentantii AUR au fost invitati la discutii: "Putem sa discutam orice." Cine v-a invitat? "Si PSD si PNL."