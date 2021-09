Partidele anti-sistem, principalele beneficiare ale crizei din coaliție. „Un AUR la 30% începe să nu mai fie surprinzător” ANALIZĂ

„Criza politică și guvernamentală provocată la 8 luni după investirea guvernului pare a fi o criza sistemica de-a dreptul pentru ca se produce atât se repede după alegeri. Un moment relativ similar in istoria politica recenta a fost criza guvernului Ciorbea. Iar principalul beneficiar al unei crize sistemice vor fi partidele anti-sistem de tip AUR.După crizele repetate ale guvernării 1996-2000, rezultatul a fost dispariția CDR, dispariția PNȚCD, principalul partid al coaliției se atunci. PNL și PD au luat scoruri de sub 10% la alegerile din 2000, PRM a devenit al doilea partid al țării, iar Corneliu Vadim Tudor a intrat in turul 2 al alegerilor prezidentiale. După 2000, țara a fost guvernata de PSD , am intrat in NATO si aderarea la UE e devenit ireversibila. Atunci am avut noroc si pentru ca, dincolo de excese, PSD a fost responsabil. In 2024 însă, iresponsabilitatea politica va fi taxată mult mai dur de cetateni la urne. PSD va câștiga alegerile si ar putea fi un actor responsabil.Dar concurenta AUR va fi acerba. Așa cum am mai spus, un AUR la 30% începe sa nu mai fie surprinzător la halul in care se comporta partidele proaspăt investite sa conducă țara”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat duminică, 5 septembrie, că dacă va ajunge în plen, moțiunea USR -AUR va fi votată de către partidul pe care-l conduce.Liderul AUR, George Simion a scris pe pagian sa de Facebook că principalele obiective ale AUR sunt alegerile anticipate și căderea Guvernului Cîțu.„Ce vrea AUR acum:- alegeri anticipate;- căderea cabinetului Cîțu;Pentru asta PSD va trebui să facă ce a promis azi: să voteze moțiunea. Ziua importantă e luni, ora 12:00. Dacă PSD nu s-a înțeles cu PNL, nu se va opune moțiunii de cenzură în Biroul Permanent Reunit”, a scris George Simion Pe de altă parte cei din USRPLUS nu cred în susținerea PSD a moțiunii. „Ciolacu și PSD deocamdată arată că sunt pe blat cu Cîțu. Din barca lui Dragnea a sărit în cea a PNL și se simte bine. Restul e fum de proceduri și retorică prin care încearcă să ascundă asta”, a scris Liviu Iolu, fostul purtător de cuvânt al guvernului Cioloș, pe Facebook.