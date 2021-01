Cum "au uitat" liderii AUR sa declare statului roman 1,4 milioane de lei. "E singurul partid unde exista o diferenta semnificativa"

"Conform contributiilor publicate de AEP pe 21.12.2020, AUR a declarat 85.100 lei, mai putin chiar si decat unii candidati independenti. AUR a inregistrat in competitie 621 de candidati - un numar semnificativ pentru un partid relativ nou -, ceea ce indica cheltuieli echivalente cu 137 de lei pentru un candidat.Pe de alta parte, potrivit raportului de venituri si cheltuieli publicat pe 15.12.2020, AUR a declarat 1,474,616.53 lei. Desi exista diferente minore si in cazul altor partide, AUR este singurul unde exista o diferenta semnificativa intre cele doua surse", se arata in raportul Export Forum privind alegerile parlamentare.Astfel, desi in tabelul de cheltuieli aparea suma de 1,474,615.53 de lei, ei au declarat ca au cheltuit doar suma de 85.100 de lei. Expertii electorali considera ca suma este nerealista."Vazand statistica de mai jos, comparand cu contributiile unor candidati independenti care au declarat sume de peste 100.000 lei si luand in considerare intensitatea campaniei desfasurate de AUR, putem considera ca suma declarata nu este realista si concluziona ca aceste cheltuieli sunt foarte scazute pentru un partid care a obtinut peste 9% din voturile alegatorilor", se arata in raportul Expert Forum.Dupa studierea tabelului cu contributiile finale, AUR a fost trecut ca suma de 1.527.205,92 lei."Foarte posibil sa fie o eroare (anul 2020 nu a fost usor pentru nimeni), dar totusi diferentele sunt mari si nu vad cum poti uita sa declari sau sa aduni la total venituri de 1,4 milioane de lei. De asemenea, nu se pot declara contributii dupa finalizarea campaniei electorale, adica 5 decembrie", a scris Septimius Parvu, de la Expert Forum, pe pagina sa de Facebook Contactat de Ziare.com, Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica a explicat situatia."Initial ei au cerut suma de 85.100 de lei. Cand au venit la rambursare, au facut cerere pentru decontarea sumei de 1.527.205,92 lei, asa ca acum suntem in control sa aflam ce s-a intamplat", a declarat presedintele AEP.Cei 1,52 de milioane de lei le ar urma sa le fie decontati celor de la AUR ulterior verificarii documentelor, doar daca nu sunt constatate nereguli.