De ce au votat romanii un partid extremist. Profesor de istorie: "Programul de guvernare al AUR e o imbinare de fascism cu comunism"

Ce ii determina pe romani sa voteze cu un partid extremist

"Liderul acestui partid George Simion , a candidat pentru alegerile europarlamentare ca independent, nu a reusit sa intre in Parlamentul European si cu toate astea a reusit sa castige votul national", spune profesorul Rocsana Rusin, conform RFI Profesorul spune ca aceasta situatie aduce aminte de victoria legionarilor din interbelic. "La alegerile din 1937 legionarii lui Corneliu Zelea Codreanu au obtinut a treia pozitie - 15,58%. AUR acum nu e pe a treia pozitie, dar e pe a patra", subliniaza Rocsana Rusin.Un sondaj realizat de IRES in februarie anul trecut arata ca 48% dintre romani sustin ca nationalismul ar fi o miscare necesara pentru Romania.Pe 1 decembrie 2019 aparea AUR un partid infiintat de George Simion dupa ce acesta candidase, fara succes, ca independent la alegerile europarlamentare din acelasi an. "Romanii nu au fost suficient de siguri sa il trimita sa ii reprezinte in Europa, dar l-au ales aici sa ii reprezinte" observa Rocsana Rusin.Avem asadar de-a face cu primul partid ultranationalist si antieuropean care intra in parlament dupa o perioada de 12 ani.Tensiuni socio-politice si economice hiperbolizate de pandemia de coronavirus - iata contextul care a favorizat votul masiv pentru Alianta care a crescut in nici doi ani cat altii in 10. "AUR a marsat pe discursul "fara botnita" impotriva purtarii mastii, a promovat miscarea impotriva vaccinarii. Pur si simplu partidele astea apar si au aderenta in zone cumva macinate de conflicte si tensiuni sociale. La aceasta se mai adauga si pe alocuri erorile de guvernare actuale ale PNL exploatate abil si meschin de formatiuni politice precum AUR", explica Rocsana Rusin.Cu alte cuvinte, AUR a reusit sa ii stranga la aceeasi masa pe toti cei refuzati de celelalte partide. "Daca stam sa ne uitam la masa votantilor, orientandu-ne dupa cei care i-au tot promovat, in discursul lor regasim cateva elemente comune: teorii conspirationiste, atentatul Europei asupra noastra, pierderea suveranitatii, BOR singura salvare posibila in situatia data", mai spune profesoara de istorie care remarca faptul ca "nimeni nu s-a gandit sa intervina in momentul in care s-a produs un derapaj in discursul public. AUR este partidul care l-a sustinut pe IPS Teodosie in procesul impotriva statului pentru ca nu putea sa desfasoare pelerinajul de la Sf. Andrei. L-a reprezentat doamna avocat Sosoaca, cea care acum a intrat in Senat . Nimeni nu a stat sa corecteze, nimeni nu a sesizat derapajele de discurs public ale acestui partid, care erau vadit extremiste, nicidecum conservatoare".Profesorul de Istorie mai spune ca AUR nu este un partid conservator, ci unul extremist. "Ai impresia ca iti trece prin fata filmul anilor 30 in care legionarii au fost la mare cautare in Romania. Nu e un partid conservator, e un partid extremist", a spus profesorul.