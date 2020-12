Desi a fost surpriza alegerilor, sute de mii de romani nu au stiut ce inseamna AUR. Partidul, in topul cautarilor pe internet

Sursa: trends.google.com

Partidul a obtinut un scor urias in diaspora, Transilvania si Moldova. Marea intrebare a momentului este cum a reusit acest partid sa ajunga pe locul 4 ca reprezentare in Parlament, desi, potrivit sociologilor, abia acum doua luni a aparut in sondajele nationale cu un procent de 3%. Mai ales ca formatiunea a fost infiintata in urma cu un an, in septembrie 2019.Dupa anuntarea exit-poll-urilor romanii au cautat pe google cuvantul "AUR" de aproximativ 200.000 de ori, pe locul doi al cautarilor. Pe primul loc al cautarilor pe internet a fost "rezultate alegeri parlamentare".Alte cuvinte asociate in cautari pe google sunt: " George Simion ", "partid aur", "claudiu tarziu" - copresedinte AUR, "aur george simion" si "george simion aur."