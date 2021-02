Excluderea Dianei Sosoaca. Ce risca sa piarda AUR prin indepartarea senatoarei si ce spera sa castige

Indepartarea Dianei Sosoaca nu schimba natura partidului

O indepartare previzibila

Liderii AUR se contrazic

Claudiu Tarziu: AUR nu este Diana Sosoaca

Diana Sosoaca va pierde conducerea Comisiei parlamentare

"Aceasta excludere arata mai mult a lupta pentru putere. Doamna senator Sosoaca era foarte prezenta in dezbaterea publica, mult mai prezenta decat co-presedintii si presedintele grupului senatorial, care in realitate isi disputa conducerea acestui partid . Vorbesc de domnul Simion, care reprezinta latura nationalista-militanta, domnul Tarziu care reprezinta latura fundamentalista religioasa, linia Coalitia pentru Familie si domnul Lavric care reprezinta latura legionara. Si atunci au eliminat un concurent, ramanand ca lucrurile sa se desfasoare in interior, intre cei care ocupa anumite pozitii.Este ceea ce cred Claudiu Tarziu si Sorin Lavric. Cred ca Sosoaca, care era femeie, deci de dispretuit, si aici vedem si latura cealalta a fascismului, impieda partidului si atunci acesta a trebuit sa aiba o linie mai clara si mai barbateasca. Dar Sosoaca a fost inlaturata pentru ca era o concurenta si are propriul sau public careia i se va adresa in continuare. Ei vor incerca sa para seriosi, insa Sosoaca reusea sa transmita ideile mult mai simplu", este de parere politologul Cristian Pirvulescu."Indepartarea doamnei Sosoaca nu schimba insa cu nimic situatia, din contra as putea spune. Ea devine si mai acuta pentru ca daca Sosoaca prin declaratiile ei incoerente, intr-o oarecare masura, umaniza partidul, acum el devine dintr-o data un partid cvasi-fascist. Si cand spun acest lucru nu este o chestiune gratuita, avem lucrurile esentiale ale fascismului: nationalism, extremism, violenta si religie. Nu trebuie uitat de episodul Valea Orzului. Partidele fasciste se definesc prin existenta unei militii efective care promoveaza violenta. Asta este latura nationalist militanta de care vorbeam.Aceasta miscare ramane in continuare problematica pentru ca ataca temelia democratiei, care este pluralismul. Domnul Lavric, in scrisoarea pe care a trimis-o dupa intrarea in parlament , a fost categoric, a cerut unirea tuturor fortelor radicale pentru a inlatura pe toti ceilalti in 2024. O revolutie, exact asa cum isi numeau si legionarii miscarea lor. Problema Romaniei nu este doar totalitarismul comunist ci si totalarismul legionar, iar acesta din urma, cu ajutorul unei parti a Bisericii, a clerului, poate sa ajunga sa fie legitimat. De aici apare problema acestui partid.Doamna Sosoaca va ramane in atentia oamenilor pentru ca ea si-a castigat tribuna parlamentului, pentru ca era nimic fara aceasta pozitie. Notorietatea si-a castigat-o prin intrarea in parlament. Iar din parlament nu pleaca", mai spune politologul Cristian Pirvulescu.Pentru analistul politic Adi Zabava, indepartarea Dianei Sosoaca a fost un episod previzibil in contextul in care AUR a reprezentat o alianta instabila a mult prea multe interese, situatie in care partidul nu a putut avea un mesaj clar si o pozitie unitara in multe situatii."Situatia a parut previzibila. Cel putin din perspectiva faptului ca acest partid a insemnat multe sabii in aceeasi teaca. Interese divergente pe anumite chestiuni au fost unite de un interes comun, punctual, iar acest lucru cred ca se va vedea din ce in ce mai mult de acum inainte.In acest caz punctual, AUR are de pierdut prin prisma unui prim conflict intern. E o prima criza de imagine pe care acest partid trebuie sa o treaca, si se vede acest lucru prin modul in care liderii comunica. A se vedea ultimul mesaj al co-presedintelui George Simion pe aceasta tema intr-o oarecare contradictie cu mesajul altor lideri ai AUR pe tema excluderii Dianei Sosoaca.In consecinta vedem o prima criza de imagine a partidului, pentru ca partidul a clamat si clameaza unirea. Faptul ca un membru al sau este dat afara din partid pe niste considerente greu de explicat public, sau greu de prins la propriul public aduce dupa sine o problema a partidului.Pe de alta parte e greu de spus cat de importanta era imaginea doamnei Sosoaca pentru AUR, cat de important era personajul, chiar daca aceasta a fost o prezenta importanta atat in campania electorala, cat si dupa. A fost pana la urma legitimata prin faptul ca a fost parte a delegatiei la Cotroceni la consultarile cu presedintele. Nu stim insa cat a insemnat prezenta acesteia din punct de vedere electoral pentru acest partid. Nu cred ca AUR va pierde foarte mult pe termen lung. Cred ca principalul obiectiv al grupului care conduce sau care isi doreste sa conduca partidul, este sa armonizeze ce este in interior pentru a creste consistenta partidului si de a deveni un monolit, asa cum e nevoie pentru orice miscare politica.De cealalta parte, doamna Sosoaca pierde o parte din legitimarea pe care o avea . Ramane de vazut cat va atrage ea mass-media si atentia publica in conditiile in care nu va mai face parte din acest partid. A fost o rasfatata a mass mediei pentru ca a creat rating, ramane de vazut daca aceasta schisma ii va pune bete in roate acestui rol pe care il joaca in continuare", a declarat analistul politic Adi Zabava.Claudiu Tarziu, copresedinte AUR, sustine ca partidul sau nu este reprezentat de Diana Sosoaca si ca nu intelege valul de nemultumire aparut dupa excluderea senatoarei din partid. George Simion, celalalt lider al Aliantei, spune insa ca se incearca o ruptura a partidului si ca o sustine pe Diana Sosoaca in continuare, in ciuda declaratiilor lui Claudiu Tarziu.George Simion a declarat ca se incearca o ruptura a partidului, multi parlamentari AUR primind oferte de zeci de mii de euro pentru a demisiona din formatiune. Co-presedintele AUR anunta ca o sustine pe Diana Sosoaca in continuare. "Eu i-am propus Dianei sa candideze pe listele AUR, la Iasi! (...) Diana este in Parlamentul Romaniei chiar daca nu s-a inteles cu unii colegi. Diana Sosoaca va ramane senator, independent. Asa cum am sustinut-o in aceste luni, pentru ca au venit multi sa incerce sa ma influenteze pe mine, sa loveasca in ea (...) o sa o sustin. E important sa ne continuam calea noastra politica. (...) Este important sa ramanem uniti, sa ramanem impreuna. (...) Ne vom dezice de orice om cu probleme penale, cu sange pe maini. Lupta abia acum incepe, nu va luptati roman cu roman!", a spus George Simion pe Facebook "Problema celor care acuza AUR pentru aceasta despartire este de perspectiva. Una eronata, care ii duce la concluzii gresite si la gesturi descalificante cum ar fi amenintarea cu nu mai sustin AUR. Perspectiva lor este ca AUR era d-na Diana Sosoaca si ca fara aceasta suprapunere ne aflam in plina tragedie nationala. AUR nu e o persoana, ci, asa cum am mai spus, expresia politica a partii patriotice si crestine a poporului roman. Daca AUR ar fi o persoana, am avea o mare problema.In AUR si in jurul AUR sunt mii de ostenitori pentru valorile si principiile pe care ni le-am asumat si care ne anima. Nu e deloc in regula sa-i reducem pe acestia la zero in numele si in beneficiul de imagine ale unei singure persoane. AUR este o institutie deja, dar este si mai mult: o stare de spirit, care nu poate fi dependenta in mod vital si, deci, fatal de o persoana. Cei care au aderat la AUR sau care sustin AUR din afara partidului o fac pentru ceea ce avem de aparat si de promovat: natiunea, familia, credinta si libertatea, nu in slujba unei persoane, indiferent cine si indiferent de calitatile si de meritele acesteia.In concluzie, AUR nu este Diana Sosoaca si nimeni altcineva. AUR sintem toti cei care lucram in sensul valorilor si principiilor AUR. Cine crede altceva este intr-o eroare majora si ma tem ca nu este AUR.Cat despre opinia ca despartirea AUR de d-na Sosoaca ar fi o nenorocire, sa nu ne pierdem cu firea. Diferentele dintre noi erau ireconciliabile si, in ciuda pretuirii mele pentru anumite calitati ale domniei sale, precum si a tentativelor de a ajunge la o modalitate de colaborare convenabila ambelor parti, ruptura nu a putut fi evitata. Insa, daca dn-a Sosoaca e sincera in demersul sau politic, nu inseamna ca nu ne vom regasi pe aceleasi baricade ale interesului national pe mai departe. Doar ca vom fi separati", a scris Claudiu Tarziu pe Facebook.Claudiu Tarziu, co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, a declarat joi, 11 februarie, ca senatoarea Diana Sosoaca, exclusa din formatiunea politica pe care o conduce, va pierde si sefia Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din Senat comisie care a revenit acestui partid."Toate comisiile au presedinte , vice-presedinti si secretari in functie de un algoritm politic relativ la ponderea partidelor in Parlament. In functie de aceasta pondere si noi am obtinut niste pozitii pe care intentionam sa ni le pastram. Nu putem sa lasam sa fie presedinte al unei comisii cineva care nu mai este in grupul nostru parlamentar. E ceva firesc. In momentul in care i-am retras sprijinul politic i-am retras si aceste calitati", a declarat acesta pentru Ziare.com. Tarziu a precizat ca, dupa excluderea senatoarei Sosoaca, partidul pe care-l conduce isi propune sa aiba un mesaj general mai unitar."Despartirea noastra a fost datorata de fapt unei diferente de stilistica, pe care nu am reusit sa o amelioram. Credem ca prin aceasta despartire a apelor practic ramanem la tonul si la stilul de mesaj care ne este prorpiu si care ne seteaza noua un anumit electorat, un anumit bazin de simpatizanti si de membri. Prin urmare, cu siguranta nu veti mai vedea anumite iesiri excentrice, sa zic asa, din partea unui reprezentant AUR. Acum, bineinteles, ca suntem oameni cu totii, si nu putem sa spunem ca nu gresim sau ca nu o sa mai gresim. Poate ca se va intampla si asta, insa una este sa fie un accident si alta e sa fie o strategie de comunicare.Strategia noastra de comunicare se vrea una foarte serioasa, profesionista, si de folos. Adica nu sa peroram in gol niste vorbe fara acoperire. Sa fim ceea ce am promis pentru cei care ne-au votat, adica sa le reprezentam interesele si sa le aparam in mod activ, potrivit ponderei noastre parlamentare, care este de 10%", a mai precizat Claudiu Tarziu.