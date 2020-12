FOTO-VIDEO Top 10 momente tragi-comice cu parlamentarii AUR, in prima saptamana de mandat

Un deputat AUR a inchis sedinta Camerei Deputatilor pe motiv ca este obosit

Unii alesi AUR au avut probleme cu purtarea mastii

Depunerea juramantului de parlamentar l-a pus in dificultate pe deputatul AUR, Calin Constantin Balabasciuc

Un senator AUR a fost surprins dormind in plen. Acesta a sustinut ca de fapt medita: "Eram in pozitia vishuddha chakra"

Au indemnat la neplata taxelor si impozitelor

Au amenintat ca sesizeaza Curta Constitutionala, desi nu pot face acest lucru

Au pornit un scandal dupa ce au obtinut sefia Comisiei de Egalitate de Sanse, desi au fost acuzati de misoginism, rasism si xenofobie

AUR are un deputat care inca nu are validat mandatul

Alesii AUR au creat probleme in Parlament inca de la prima sedinta de plen, cea de depunere a juramantului. Astfel, sedinta de constituire a Camerei Deputatilor a fost inchisa de cel care a condus-o, Lucian Feodorov (AUR), inainte de a fi ales presedintele Camerei Deputatilor.Cutuma este ca prima sedinta de plen intr-o camera a parlamentului sa fie condusa de decanul de varsta al deputatilor sau senatorilor. Lucian Feodorov a fost primul pe lista in ordinea varstei la Camera Deputatilor, avand 78 de ani. El a invocat oboseala si a declarat inchisa sedinta, inainte chiar de a declara ca a fost legal constituita Camera Deputatilor.Ulterior, i s-a atras atentia ca depunerea juramantului fara a fi indeplinit si formalitatea de a fi declarata legal constituita Camera Deputatilor nu are valoare.Lucian Feodorov a revenit si a afirmat ca au depus juramantul 322 dintre cei 329 de deputati validati, astfel fiind legal constituita Camera Deputatilor. Dupa declararea inchiderii sedintei, deputatii AUR au parasit sala.Sedinta a fost ulterior redeschisa, fiind prezidata de urmatorul decan de varsta. O parte din alesii AUR nu s-au mai intors in plen.Senatoarea AUR Diana Sosoaca, avocat de profesie, a declansat un scandal dupa ce a aparut in plenul Senatului, in timpul sedintei de luni, 21 decembrie, fara masca de protectie, invocand o adeverinta care o scuteste de aceasta obligativitate. DSP a stabilit ca documentul nu este valabil, iar Sosoaca trebuie sa mearga la cabinetul de medicina muncii din Senat , pentru a obtine documentul, iar pana atunci sa poarte masca.In timpul sedintei din plen, premierul interimar, Nicolae Ciuca , a cerut institutiilor statului sa verifice adeverinta invocata de senatoare. Comisia de validare a Senatului a cerut informatii de la DSP Bucuresti si de la Ministerul Sanatatii cu privire la adeverinta medicala a reprezentantei AUR.Senatoarea AUR a reactionat, intr-un live Facebook , declarand ca va depune plangere penala contra Senatului, DSP-ului si presei, pentru ca au fost publicate datele sale confidentiale.Tot luni, dar de data asta la Camera Deputatilor, Lucian Fedorov, decanul de varsta care a condus prima sedinta de plen, a purtat masca sub gura aproape pe toata durata sedintei care a tinut 14 ore.Nici liderul AUR nu s-a aratat deloc incantat de purtarea mastii de protectie in Parlament. "Tu sa taci!" i-a strigat George Simion unei deputate care i-a atras atentia sa poarte masca.La AUR se afla cel mai in varsta parlamentar din aceasta legislatura, dar si cel mai tanar. Calin Constantin Balabasciuc are 23 de ani si conducere Organizatia de Tineret AUR. Desi a fost secretarul primei sedinte de plen, Balabasciuc a avut dificultati majore in a citi juramantul.Sculptorul Mircea Daneasa, senator AUR de Suceava, ar fi fost surprins dormind in Parlamentul Romaniei, chiar in prima saptamana de mandat. Intr-o imagine publicata de presa locala se vede ca parlamentarul sta cu ochii inchisi, barbia in piept, in timp ce masca din material plastic transparent ii era cazuta. Nu-i mai acoperea nici nasul si nici gura. Imaginea a fost publicata de site-ul stirisuceava.net.Parlamentarul a explicat ca nu dormea, ci ca se afla intr-o pozitie care ii stimula creativitatea."Acolo este Camera Deputatilor. Eu eram langa un deputat AUR si pozitia aia inseamna presiune pe stern. Asta activeaza ceea ce in sanscrita se numeste vishuddha chakra. Asta activeaza conexiunile mintale speciale. Poetii o folosesc pentru inspiratie, cand vor sa scrie. Contextul: eram in Camera Deputatilor, cu o seara inainte de ultima zi parlamentara, cand s-au votat comisiile de interpelare a ministrilor. Sedinta s-a terminat pe la doua noaptea. Grupul parlamentar de deputati AUR a parasit sala in semn de protest, era noapte tarziu. La noi, la Senat, se terminase activitatea si noi nu am protestat, am stat pana la sfarsit.M-am dus apoi in Camera Deputatilor sa vad care este atmosfera. Ca sa imi dau seama pe cont propriu de ce au plecat. Am stat mult acolo. Eram obosit, dar nu imi era somn. Ma incitasera razboaiele acelea feroce si voiam sa vad cum se concluzioneaza. S-au concluzionat ca cei care aveau majoritatea au facut cum au vrut. Nu dormeam acolo. Imi pregateam niste idei pentru a doua zi la interpelare. Aveam interpelare la comisia Buget-Finante-Banci si ma gandeam daca este oportun sa pun intrebari negative sau sa fac o interpelare pozitiva si mi-am construit doua directii cu fraze adecvate. Asta mi-a prins bine", a declarat parlamentarul sucevean pentru Adevarul.ro.In ziua investirii Guvernului, liderul deputatilor AUR George Simion i-a indemnat pe romani sa nu mai plateasca taxe si biruri, pentru ca oricum Executivul ne va indatora."Vreau sa spun romanilor de ce toata graba asta, de ce in ciuda regulamentului Camerei, a trebuie votat pe repede inainte acest Guvern. Toate secretarele, demnitarii sa aiba masini, salarii, pe banii vostri, cei din poporul roman. Banii vostri si Romania impartita ca o prada. Va doare. Stiu ca va doare. O sa va doara din ce in ce mai rau.Popor roman refuzati sa mai platiti biruri, sa mai platiti taxe. Oricum ne vor indatora cat de mult pot ei. Oricum banii vostri vor ajunge sa fie furati. Luptati sa redeschidem afacerile, scolile. Nu mai acuzati strainii ca ne taie domnitorii si intimideaza tara cu guverne provizorii. Eu atat as vrea sa va arat si sa va bat obrazul - oare unde au fost romanii cand era taiat Mihai Viteazul", a afirmat liderul AUR.Liderul senatorilor AUR Claudiu-Richard Tarziu a anuntat miercuri, 23 decembrie, ca grupurile parlamentare ale Aliantei pentru Unirea Romanilor vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la faptul ca nu au fost indeplinite, formal, procedurile legale pentru investirea Guvernului Citu. Anterior, reprezentantii AUR au spus ca vor sesiza magistratii CCR si cu privire la alegerea lui Ludovic Orban in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor.Cele doua grupuri parlamentare AUR nu au posibilitatea singuri sa sesizeze Curtea Constitutionala. Conform legislatiei, controlul constitutional poate sa fie cerut de un numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori Cei de la AUR au ajuns sa detina, printre altele, Comisia pentru Egalitate de Sanse. Mihaela Miroiu, profesor universitar la SNSPA, a sustinut, intr-o postare pe Facebook, ca "o ofensa mai mizerabila nu poate sa fie adusa intregii munci din acest domeniu de catre ONG -uri, universitati implicate in programe de egalitate de sanse, precum si a multor persoane care si-au inchinat decenii de viata respectului pentru demnitatea femeilor si egalitatea de sanse intre femei si barbati"."La Comisia pentru egalitate de Sanse intre femei si barbati de la Camera Deputatilor ar urma sa fie numit un reprezentant sau o reprezentanta AUR. Un singur lucru le voi spune tuturor celor pe care i-am sustinut de-a lungul istoriei democratizarii: Consider ca o ofensa mai mizerabila nu poate sa fie adusa intregii munci din acest domeniu de catre ONG -uri, universitati implicate in programe de egalitate de sanse, precum si a multor persoane care si-au inchinat decenii de viata respectului pentru demnitatea femeilor si egalitatea de sanse intre femei si barbati.Ma includ clar intre cei care pot sa fie radical batjocoriti printr-o astfel de reprezentare. Sper ca nu acceptati o asemenea mizerie", a scris Mihaela Miroiu pe contul sau de Facebook.Comisia are rolul, printre altele, de a veghea asupra egalitatii de sanse intre femei si barbati. ONG-urile considera inadmisibila varianta ca AUR sa conduca comisia, in contextul in care un lider marcant AUR, Sorin Lavric a fost dat afara din Uniunea Scriitorilor in urma declaratiilor sale misogine. Lavric a scris, printre altele:"Nu sunt un admirator al sexului frumos. Admiratia cere recunoasterea ab initio a unei relatii de superioritate: admiri pe cineva pe care il banuiesti a fi deasupra ta, pe cand femeia poate fi cel mult dorita, dar in nici un caz admirata"."Nici un barbat nu cauta in femeie desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea. Cine vrea filosofie, nu o va gasi in capul femeii, dar in schimb va gasi cufundarea in athanorul labios".George Simion s-a aratat dispus sa cedeze sefia Comisiei, insa acest lucru nu a fost inca dezbatut.AUR inca nu se afla in formula completa in Parlament dupa ce comisia pentru validare a Camerei Deputatilor a decis luni sa amane validarea mandatului de deputat a lui Francisc Toba, de la Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), conform articolului 7 alineatul 4 din Regulamentul Camerei. George Simion, unul dintre liderii AUR, a anuntat sambata, 19 decembrie, ca partidul sau a decis sa "nu valideze mandatul colonelului Francisc Toba", acuzat ca a fost implicat in reprimarea Revolutiei din 1989.Francisc Toba s-a aflat pe prima pozitie pentru Camera Deputatilor din partea AUR Brasov, fiind eligibil sa prinda un loc in Parlament. Fost FSN-ist, Toba a fost ales deputat in 1992, din partea PDSR-ului condus de Ion Iliescu Toba a fost consilierul lui Adrian Nastase si a candidat si pe listele PSD pentru Parlament. A facut parte din conducerea Partidului Neamul Romanesc al fostului parlamentar PSD, Ninel Peia.Numele lui Toba apare si in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul Revolutiei. In acest dosar, clasat in 2010, sunt peste 700 de victime, morti, raniti si lipsiti de libertate.Potrivit informatiilor de la CNSAS, Lt.col. (r) Francisc Toba a fost acuzat de tentativa de omor deosebit de grav si complicitate la tratamente neomenoase. Presa a relatat despre Toba ca impreuna cu Lt. Col. Dragomir Aurel, incepand cu data de 22.12.1989, insotiti de militari in termen, inarmati, au ridicat din sectiile Spitalului Judetean Sibiu mai multe persoane ranite, in ciuda insistentelor cadrelor medicale. Acestia au fost dusi intr-o sala de sport unde ar fi fost batuti de militari."Victimele Sonca Ioan, Moldovan Ioan, Popescu Ioan, Tanase Ion, cadre M.I., au fost internati la Spitalul Judetean Sibiu in data de 22.12.1989. In data de 23.12.1989, Cpt. Toba Francisc i-a scos cu forta din salonul spitalului, i-a dus intr-o camera plina cu haine ale unor persoane decedate si i-a obligat sa se imbrace cu hainele acestora. Cpt. Toba Francisc le-a legat mainile la spate, cu tifon pentru pansamente, apoi i-a urcat pe tanc in jurul turelei, transportandu-i intr-o sala de sport a UM 01512 Sibiu, fiind considerati 'teroristi'.Aici au fost batuti de militari cu paturile armelor din dotare. In dupa amiaza zilei de 22.12.1989 victimele Dajbog Ion si Sabau Ion au fost internati la Spitalul judetean Sibiu, ambii prezentand plagi prin impuscare. Capitanul Toba Francisc i-a ridicat fortat din spital, i-a legat la maini, si i-a pus pe tanc in jurul turelei. Au fost dusi la sala de sport a UM 01512 Sibiu, unde au fost retinuti ilegal, fiind lipsiti de asistenta medicala", se arata in documentele citate de EVZ.ro care provin din arhiva Asociatiei "21 Decembrie" 1989 primite de la Parchetul General in urma unei Adrese CEDO.AUR mai are parlamentari cu probleme penale si morale, dar acestia si-au gasit locul in Parlament.CITESTE SI: Cine sunt cei doi parlamentari AUR implicati in reprimarea Revolutiei din 1989. Mesajul cu care a fost intampinat George Simion la Timisoara: "Dispari, provocatorule!"