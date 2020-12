Francisc Toba, dupa ce George Simion a anuntat ca AUR i-a invalidat mandatul de parlamentar: "Nu are suport legal"

Despre invalidarea mandatului sau de parlamentar de catre conducerea AUR, Francisc Toba a declarat, pentru B1 TV: "E o poveste frumoasa, dar care nu are suport legal. Un mandat nu poate fi invalidat decat in conditiile legii si legea spune foarte clar ca mandatul e invalidat de Comisia de validare doar daca in campania electorala candidatul a savarsit fapte penale legate de aplicarea legiie electorale. Eu nu sunt in aceasta situatie"."Referitor la acuzele aduse privind activitatea mea din timul Revolutiei, am pus al dispozitia conducerii AUR, acum vreo 10 zile, tot dosarul din care reiese foarte clar ca cea mai inalta instanta militara - Curtea de Apel Militara - a decis neinceperea urmaririi penale, pentru ca faptele nu exista si rechizitoriul e lovit de nulitate absoluta, pentru ca nu a respectat Codul de Procedura Penala. Am primit sentinta in 2004", a mai declarat Toba, pentru B1 TV.El a spus apoi ca e acuzat de "crime si alte prostii (...) care nu s-au confirmat".Anuntul lui Simion vine dupa ce Societatea Timisoara a transmis miercuri, 16 decembrie, un manifest impotriva intentiei liderului Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei de la Timisoara.Reprezentantii societatii arata ca doi ofiteri implicati in reprimarea Revolutiei - Francisc Toba si Nicolae Roman - au ajuns parlamentari AUR, iar fara a se dezice de ei si fara a le cere demisia, Simion nu va putea participa la manifestari.CITESTE SI: Cine sunt cei doi parlamentari AUR implicati in reprimarea Revolutiei din 1989. Mesajul cu care a fost intampinat George Simion la Timisoara: "Dispari, provocatorule!"