George Simion, noi atacuri la adresa UDMR. Liderul AUR anunta prima miscare politica impotriva Uniunii: Strangerea de semnaturi pentru modificarea Constitutiei

Conform acestuia, membrii UDMR sunt responsabili pentru violentele de scanda la Valea Uzului."Vom avea o inititiva, noi cei de la AUR, in Parlament, si vom si strange semnaturi pentru modificarea Constitutiei, prin care vrem sa eliminam posibilitatea existentei de formatiuni politice pe criterii etnice," explica Simion, intr-o interventie la Antena 3. Ela fost intrebat daca este de acord cu reformarea CCR "Politicienii romani, in momentul in care nu le convine ceva, dau in Curtea Constitionala si politizeaza totul. Textul Constitutiei este suficient de clar. Cu siguranta, Constitutia poate fi imbunatatita in multe articole.Din pacate, articolele care au fost la putere pana acum, si-au batut joc de articolul 1 din Constitutie, care prevede ca Romania este un stat national, suveran, indivizibil. Inclusiv UDMR-ul, acest ONG , incalca integritatea teritoriala a Romaniei prin actiuni sovine, xenofobe. Nu e bine sa incitam la ura si pe asta se bazeaza creatura numita UDMR", a declarat George Simion."Noi suntem patrioti, un curent opus globalizarii. Totodata, nu suntem intr-adevar un anti. Suntem anti-sistem! Suntem anti-sistem in sens de anarhisti, suntem ani-sistemul care ne-a condus timp de 30 de ani. Cred ca fiecare roman de bun simt este anti-clasa politica tradatoare care ne-a distrus tara si o indreapta catre prapastie.Suntem radicali! Dar asta nu inseamna ca suntem extremisti, ca nu putem avea alt ton decat tonul radical cand vorbim despre clasa politica care ne-a condus. (...) Va dau nume direct! Toti presedintii pe care tara asta i-a avut! Ion Iliescu Klaus Iohannis ... Va dau nume si de prim ministri Petre Roman ...Noi suntem AUR si credem ca toate partidele din legislatura 2016 - 2020 sunt doar fatete ale sistemului care a distrus Romania. Dan Barna Sorin Grindeanu , astea sunt nume pe care le-am mai vazut! Tot ei sa ne conduca? Refuzam sa votam astfel de premieri!", a adaugat liderul AUR.