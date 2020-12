George Simion (AUR), indemn de la tribuna Parlamentului: "Refuzati sa mai platiti biruri, sa mai platiti taxe"

Simion si-a inceput discursul cu cateva versuri scrise de Adrian Paunescu "Capul lui Mihai Viteazu' la Turda se ridica / Si intreaba de ce Tara a ramas asa de mica/ Si Campia Turdei trista ii raspunde lui cu jale: Fiindca astazi ducem lipsa capului Mariei Tale!"."Capul lui Mihai Viteazul de la Turda se ridica si intreaba de ce tara a ramas asa de mica si Campia Turzii trista ii raspunde lui cu jale - fiindca astazi ducem lipsa capului Mariei Tale. Mesajul meu de azi e pentru poporul roman - restaurantele din Parlament sunt deschise. Tot sectorul HORECA trebuie deschis. Voi poporul roman sunteti amendati daca purtati masca un pic mai in stanga sau un pic mai in dreapta, suntem amenintati, batuti, iar aici la ora 2.00 noaptea se statea abuziv in Camera Deputatilor si decidea ciolanul. Azi am ajuns sa ne imprumutam cu un miliard pe ora. Ii multumim domnului Citu pentru acest lucru. Popor roman e timpul sa redeschidem scolile. Asta cerem noului Guvern. Sunt sute mii de profesori, de parinti, e in joc viitorul copiilor nostri. Redeschideti scolile, dupa 10 ianuarie", a afirmat George Simion in plenul reunit de miercuri al Parlamentului.George Simion a indemnat romanii sa se lupte pentru redeschiderea scolilor si sa nu mai plateasca taxe, deoarece oricum banii lor vor ajunge sa fie furati."Vreau sa spun romanilor de ce toata graba asta, de ce in ciuda regulamentului Camerei, a trebuie votat pe repede inainte acest Guvern. Toate secretarele, demnitarii sa aiba masini, salarii, pe banii vostri, cei din poporul roman. Banii vostri si Romania impartita ca o prada. Va doare. Stiu ca va doare. O sa va doara din ce in ce mai rau. Popor roman refuzati sa mai platiti biruri, sa mai platiti taxe. Oricum ne vor indatora cat de mult pot ei. Oricum banii vostri vor ajunge sa fie furati. Luptati sa redeschidem afacerile, scolile. Nu mai acuzati strainii ca ne taie domnitorii si intimideaza tara cu guverne provizorii. Eu atat as vrea sa va arat si sa va bat obrazul - oare unde au fost romanii cand era taiat Mihai Viteazul", a completat liderul deputatilor AUR.Parlamentul urmeaza sa voteze in plenul reunit de miercuri investirea Guvernului Citu.CITESTE SI: