George Simion, lider al AUR, despre propunerea de premier a liberalilor: Ni se pare o gluma, probabil este o cacealma

"Ni se pare o gluma, probabil este o cacealma pe care presedintele Klaus Iohannis o foloseste in negocierile cu celelalte forte politice cu care intentioneaza sa-si impuna guvernul. Florin Citu nu poate fi o propunere serioasa de prim ministru", a afirmat, miercuri seara, la B1TV, George Simion.Intrebat daca AUR va face o propunere de premier, Simion a afirmat: "Noi suntem a patra forta politica. Nu prea putem noi sa propunem o varianta de prim-ministru pentru ca abia a aflat lumea de noi si am luat 10% din voturi. Asteptam sa vedem numele propuse de primele trei forte: PSD PNL si USR ".Simion a precizat ca numele de premier vehiculate pana acum - Florin Citu (PNL), Alexandru Rafila (PSD) si Dacian Ciolos (USR PLUS) nu-i conving pe parlamentarii formatiunii."Nu ne conving niciunul din aceste trei nume. Asteptam negocieri , dialog, sa venim si noi daca va fi cazul cu o varianta catre celelalte 3 forte politice daca vor avea nevoie de votul nostru. Pana acum nu am purtat nici o discutie in acest sens cu reprezentantii partidelor politice", a mai declarat Simion.