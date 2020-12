Liderul AUR, George Simion: "Acum ne suna televiziunile. Sa ne mai lase, ca in campanie ne ignorau"

Simion le-a spus colegilor de partid ca vor continua sa tina permanent legatura directa si i-a indemnat sa inchida televizoarele, pentru ca televiziunile au ignorat AUR pe toata perioada campaniei electorale."Acum ne suna televiziunile. Sa ne mai lase, ca in timpul campaniei ne ignorau. Avem contact direct intre noi. Inchideti televizoarele mincinoase, avem Facebook -ul, avem legatura directa, revolutionam clasa politica romaneasca. Am inceput cu cateva mizerii pe care le-am alungat din scena publica si mergem mai departe. Si cum am promis noi? Nu facem alianta, nu facem coalitie de guvernare cu nimeni, nici cu asa-zisa stanga, nici cu asa-zisa dreapta. Noi suntem alianta, suntem Alianta pentru Unirea Romanilor. Da, ne vedem, discutam public, am discutat cu toti din Parlament. Discutam fara probleme in vazul lumii, nicio problema, pentru ca trebuie sa ajungem sa punem oameni valorosi la conducerea tarii, dar nu intram in cardasii cu ei", a spus George Simion.Copresedintele AUR a reafirmat la Craiova ca dupa alegeri va merge peste tot in tara unde a fost in campania electorala, iar "valul" care a dus partidul in Parlament cu aproape 10% nu poate fi oprit."Am promis ca ajung din nou pe fiecare palma de pamant romanesc pe unde am trecut pe timpul campaniei, chiar daca intram sau nu in Parlament. Am venit sa le multumim romanilor care au avut incredere in noi. Va multumesc ca nu ati mai votat nici cu stanga, nici cu dreapta, ca ati votat anti-sistem si ca ati fost alaturi de o forta democratica, o forta patriotica.Valul acesta nu poate fi oprit, este speranta romanilor pentru independenta, pentru suveranitate, pentru libertate, care vor sa traiasca din bogatiile Romanei. Prea mult ne-au injosit altii si ne-au facut, din pacate, sa plecam peste hotare. Jumatate din generatia mea, jumatate din colegii mei de liceu, din colegii de la facultate, din colegii de la masterat sunt peste hotare si nu mai putem indura asa ceva", a afirmat copresedintele AUR.George Simion a mai spus ca desi a fost cenzurat pe timpul campaniei electorale si peste 100.00 de persoane din diaspora nu au putut vota, AUR "le-a stricat multora socotelile"."Vin din Gorj, unde avem petrol, unde avem hidrocentrale pe Jiu, oamenii de acolo au plecat peste hotare. Si o sa ajungem sa importam curent din Ungaria. Noi, tara care a avut prima rafinarie din lume, noi, tara care a avut prima sonda de titei, noi, tara care a exportat pentru prima oara benzina ajungem sa importam energie de la altii. Sa le fie rusine si sa-i alungam pe acesti talhari care ne-au condus pana acum.Pe unii dintre ei i-am alungat impreuna de pe scena publica si i-am trimis la lada de gunoi a istoriei. Si pe Ponta si pe tradatorul care a vandut mostenirea Gojdu de miliarde de euro, Calin Popescu-Tariceanu, si este numai inceputul. Le-am stricat socotelile. Ne-au cenzurat, doar, doar sa nu avem sanse. Uite ca am avut sanse. Nu i-au lasat pe fratii nostri de peste hotare sa voteze. Peste 100.000 nu au putut vota. Diaspora e buna numai cand ii convine lui Klaus Iohannis . Acum nu mai sunt buni, sunt capsunari, sunt pleava societatii, ne jignesc pe fiecare dintre noi. Noi reprezentam toate categoriile societati", a mai spus copresedintele AUR.