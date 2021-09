Amenințări cu plângeri penale, după scandalul de la citirea moțiunii. George Simion: „Este un atac evident la statul de drept”

"Este un atac evident la statul de drept, atac la Constituţia României, am cerut în această şedinţă un vot pentru ca moţiunea să fie dezbătută şi votată marţi. Vrem ca marţi să fie convocat plen reunit. Nu am avut majoritate pentru convocarea plenului marţi. Doamna Dragu cred că a greşit acceptând ca majoritatea să respingă o moţiune a minorităţii. Am cerut ca cei doi preşedinţi, Dragu şi Orban, să convoace şedinţă de vot pe moţiunea de cenzură şi le cer să facă asta marţi, 14 septembrie, pentru că altfel încală şi ei Constituţia şi va fi abuz în serviciu", a susţinut, joi, după şedinţa de plen, George Simion. El a vorbit şi despre scandalul legat de îndepărtarea vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor Florin Roman ( PNL ) de la tribună."A fost nevoie de intervenţia chestorilor pentru a reinstaura ordinea. Domnul Roman şi-a înşuşit calităţi care nu îi aparţineau. Nu trebuia să conducă o şedinţă de plen. A fost delegat să îi locul lui Orban, dar nu a fost delegat din punctul de vedere al ierarhiei, preşedintele Senatului e peste vicepreşedintele Camerei Deputaţilor. Ocupa un scaun care nu i se cuvenea, o să aibă o plângere penală din partea noastră pentru uzurpare de calităţi oficiale. El trebuie să cedeze microfonul. Chestorii îşi fac datoria, dacă lângă Roman e preşedintele Senatului, preşedintele Senatului trebuie să prezideze şedinţa", a afirmat Simion.Răspunzând unei alte întrebări, Simion a declarat că îi este "milă de domnul Cîţu, se teme, e paranoic, vine cu scenarii elucubrate, domnul Cîţu e acum cu teoriile conspiraţiei".Şedinţa celor două camere ale Parlamentului pentru citirea moţiunii de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR a început cu scandal. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Roman (PNL), căruia preşedintele Camerei Ludovic Orban i-a delegat atribuţiile, nu a fost lăsat să conducă şedinţa, fiind determinat să plece de la tribună de parlamentarii AUR. Şedinţa de plen a fost condusă de preşedintele Senatului, Anca Dragu. A fost anunţată prezenţa a 269 de parlamentari . Propunerea lui Ionuţ Moşteanu ( USR PLUS ) de a include pe ordinea de zi calendarul moţiunii nu a trecut. George Simion (AUR) a cerut convocarea unei şedinţe comune pentru dezbaterea şi votul moţiunii marţi, de la ora 16.00.