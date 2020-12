George Simion (AUR): Se intampla un blat. Daca sedinta continua, vom actiona in penal ceea ce se intampla

El a precizat ca deputatii AUR au parasit sala de sedinta, dupa depunerea juramantului si constituirea legala a Camerei, acuzand existenta unui "blat" intre PSD si PNL pentru impartirea functiilor din forul legislativ "Se intampla un blat. L-am denuntat pe parcursul sedintei si nu am putut lua parte la acest blat. Doreau numirea rapida a domnului Orban, contra Regulamentului, pentru ca isi impartisera functiile si PSD, si PNL, si USR , intre ei. Nu este corect. Ei mimeaza numai democratia. Domnul Simonis pretindea ca el candideaza la sefia Camerei, ceea ce era fals. Nu legitimam prin prezenta noastra asemenea aranjamente. Procedural, domnul presedinte de sedinta, decanul de varsta, a declarat inchisa sedinta. Procedural, am asistat astazi la formarea Camerei Deputatilor. Daca vor sa isi numeasca legal presedintele Camerei si sa isi imparta dupa aceea secretare, masini si functii, sa o faca maine, nu astazi", a afirmat Simion.Deputatul a invocat "o intelegere intre PSD si PNL, care este absolut groteasca"."Nu vom lua parte la astfel de aranjamente, chit ca nu ne vor da comisii. Suntem noi, dar nu suntem prosti. Daca sedinta continua, vom actiona in penal ceea ce se intampla acolo, pe baza faptului ca sedinta a fost declarata inchisa de presedintele de sedinta. (...) AUR nu are un candidat pentru conducerea Camerei Deputatilor. Asteptam ca maine, la ora 10,00, sa se reuneasca plenul", a adaugat liderul AUR.Liderul deputatilor PNL, Gabriel Andronache , a solicitat, luni, ca sedinta de plen sa fie prelungita, dupa depunerea juramantului de catre deputati, pentru alegerea presedintelui Camerei.Reprezentantii AUR s-au opus acestui demers, iar presedintele de sedinta, reprezentat al Aliantei pentru Unirea Romanilor, a inchis sedinta si a plecat de la tribuna.Dupa mai multe discutii in contradictoriu, reprezentantii AUR au parasit sala de sedinte. Ulterior, sedinta plenului Camerei Deputatilor a fost reluata, in noaptea de luni spre marti, iar presedinte de sedinta este un alt decan de varsta - Iusein Ibram de la grupul minoritatilor nationale.CITESTE SI: