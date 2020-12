George Simion merge la Timisoara pentru marsul dedicat Revolutiei din Decembrie 1989. Reactia dura a unui fost ambasador

Potrivit adevarul.ro , George Simion a fost nelipsit in ultimii ani de la acest mars, dar prezenta din acest an a lui Simion si a delegatiei AUR la Timisoara a determinat o reactie dura din partea profesorului universitar Vasile Popovici, fost ambasador al Romaniei in Maroc si Portugalia."Maine, 16 decembrie, e o zi importanta pentru revolutia de la Timisoara. E prima noastra zi de proteste din 89, fara de care nimic n-ar fi fost posibil, intr-o inlantuire logica de evenimente inaltatoare, tragice si finalmente triumfatoare.Ideea ca la acest moment, confiscat deja de niste organizatori ce nu au nimic de-a face cu 16 decembrie 1989, s-au gasit cozi de topor care sa-l invite pe George Simion, seful unui partid de legionari sadea si unde se regasesc si doi ofiteri implicati in reprimarea revolutiei, ne obliga pe noi timisorenii sa-l primim cum se cuvine pe acest provocator nemernic.Locul lui nu-i aici si inca mai putin intr-o zi simbolica. In 16 decembrie nationalismul lui Ceausescu, al carui continuator e chiar acest individ si toata banda lui de stransura, s-a clatinat sub prima lovitura a Timisoarei.Am invins fiindca timisorenii nu au crezut in chemarile nationalismului sovin, am invins fiindca aici toate nationalitatile au fost unite, am invins fiindca am respins tot ce reprezinta partidul lui George Simion. Venirea lui e o provocare si o profanare pe care nu trebuie sa le acceptam cu nici un chip ", a scris pe Facebook Vasile Popovici, care a participat activ la evenimentele din decembrie 1989.Potrivit adevarul.ro, reprezentantii Druckeria au transmis ca ei nu l-au invitat pe George Simion la marsul organizat in 16 decembrie, care este programat de la ora 18.00, cu adunare in Piata Maria. De la Biserica Reformata, suporterii urmeaza sa plece spre Cimitirul Eroilor via Catedrala si Piata Victoriei.