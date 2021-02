Camera Deputatilor si-a modificat regulamentul cu privire la invalidarea alegerii parlamentarilor. George Simion sustine ca scopul este validarea mandatului lui Francisc Toba

Potrivit noului regulament, Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui parlamentar in cazul in care constata incalcarea prevederilor legale referitoare la respectarea conditiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales si in cazul in care exista o hotarare judecatoreasca privind savarsirea unei infractiuni legate de derularea procesului electoral."Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui deputat in cazul in care, din actele comunicate de birourile electorale competente, constata incalcarea prevederilor legale referitoare la respectarea conditiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales si/sau in cazul in care constata ca exista o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de catre respectivul deputat a unei infractiuni legate de derularea procesului electoral", prevede hotararea.Liderul grupului AUR din Camera Deputatilor, George Simion , a sustinut, in cadrul dezbaterilor, ca aceasta hotarare a fost adoptata pentru validarea mandatului lui Francisc Toba."Avem o problema cu Regulamentul modificat al Camerei Deputatilor, un regulament modificat pentru un singur om, pentru validarea lui Francisc Toba. Comisia de regulament s-a intalnit astazi pentru a modifica Regulamentul Camerei, nu a avut 50 plus 1 din prezenta, asa ca raportul comisiei nu este valabil si nu credem ca este normal sa modifici Regulamentul Camerei pentru un singur om, pentru validarea unui singur om. Initiativa provine de la liderii PNL PSD si USR pentru validarea lui Francisc Toba, care ar trebui sa aiba loc maine", a declarat Simion.Liderul grupului liberal, Gabriel Andronache , unul dintre initiatorii hotararii, a afirmat ca actul normativ este necesar pentru ca Regulamentul Camerei Deputatilor sa fie pus in acord cu Legea 208/2015."Regulamentul Camerei Deputatilor incalca Constitutia prin prevederea anterioara. (...) Este absurd ca verificarea legalitatii sa se faca de catre birourile electorale competente, atunci cand se depun candidaturi, si ulterior, dupa ce aceasta verificare a fost facuta si au ramas definitive prin decizia fie a biroului electoral de circumscriptie, fie prin decizia Biroului Electoral Central, fie prin hotarare judecatoreasca, in cazul in care acea decizie a BEC a fost contestata, dupa ce un domn sau o doamna au fost declarati alesi, o comisie a Parlamentului care reprezinta un organism de lucru, care nu poate lua o hotarare, ci doar face o recomandare, sa vina si sa analizeze din nou conditiile de indeplinire a exercitarii dreptului de a fi ales. Nu putem avea doua proceduri identice in vigoare cu privire la analiza si stabilirea definitiva a indeplinirii conditiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales", a explicat Andronache.