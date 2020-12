George Simion, lider al AUR, dupa consultarile cu Iohannis: Cu Marcel Ciolacu si liderii PNL am discutat la telefon. Se pare ca toti au amnezie

Principalele declaratii ale lui George Simion:- Calin Georgescu, propunerea nostra pentru premier . Un Guvern condus de Calin Georgescu va fi compus din profesionisti.- Vrem, sub orice forma, redeschiderea scolilor.- Daca se va forma o coalitie de guvernare partinica, singura noastra doleanta este ca- Participam la aceste consultari din condescenta constitutionala., nici pe partea dreapta, nici pe stanga. Se pare ca noi, de la AUR, am pus stricat multe socoteli. Ne bucuram.- Exista o discutie sa lase domnii din partide bataia pe ciolan si sa isi intrebe alegatorii pe cine e mai bine sa puna in functie.- Cu Marcel Ciolacu am discutat la telefon, la fel cum am discutat si cu liderii PNL. Se pare ca toti au amnezie.- M-am intalnit cu Vasile Dancu . M-au contactat oameni si din stanga, si din dreapta. Noi vom dialoga si vom fi deschisi la orice propunere, dar nu vom lua parte din nicio coalitie politica.- Ne intereseaza deschiderea restaurantelor, a teatrelor.- Intentionam sa punem pe primul loc interesele natiunii romane.- Am venit cu un cadou. I-am inmanant o harta a vegetatiei Romaniei Mari si am tras un semnal de alarma fata de padurile Romaniei.Intrebat daca s-a testat, Simion a raspuns: "De sarcina, de ce?".Intrebat de ce nu poarta masca, Simion a replicat: "Pentru ca imi luati interviu, apoi imi voi pune masca".Presedintele Klaus Iohannis se intalneste luni cu delegatiile partidelor care au intrat in Parlament in urma alegerilor din 6 decembrie, la finalul discutiilor fiind de asteptat sa anunte numele premierului, care va avea zece zile pentru a-si prezenta in plenul Camerelor reunite echipa si programul de guvernare.