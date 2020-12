George Simion despre parlamentarii AUR care ar putea pleca din partid: "Nu vor fi ajutati de Dumnezeu daca vor fi tradatori"

Invitat la Romania TV, liderul AUR a readus in discutie suspendarea presedintelui Klaus Iohannis George Simion a mai spus ca partidul pe care il reprezinta este afiliat politic grupului europarlamentar al Conservatorilor si Reformistilor Europeni din care fac parte si "conservatorii polonezi si din care au facut parte si britanicii".Mai devreme, Simion a fost huiduit la Timisoara. In timp ce se adresa simpatizantilor AUR, cativa timisoreni aflati in Piata Victoriei, intre care mai multi revolutionari, si-au manifestat nemultumirea fata de prezenta celor de la Alianta pentru Unirea Romanilor in fata Operei, simbol al Revolutiei de la Timisoara.Timisorenii au incercat sa opreasca discursul liderului AUR, in timp ce jandarmii au facut un cordon intre simpatizantii AUR si contestatari, in incercarea de a preveni incidentele. Ulterior, Simion a fost impiedicat sa ajunga pe scarile Catedralei Mitropolitane