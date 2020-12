George Simion explica cum au ajuns 27 de cupluri pe listele AUR: "Am pus pe oricine am gasit. Legislatia electorala din Romania este foarte tampita"

Intr-o interventie la Realitatea PLUS, liderul AUR, George Simion, a raspuns acuzatiilor de nepotism aparute dupa ce s-a descoperit ca 27 de cupluri s-au aflat pe listele partidului pentru parlamentare."Legislatia electorala din Romania este foarte tampita, tocmai de asta a trebuit sa intram in Parlament, sa o schimbam. Ca un partid neparlamentar sa aiba timpi de antena si macar cativa reprezentanti in sectiile de votare, a trebuit sa depunem liste complete - numarul total de parlamentari din respectivul judet, plus doi supleanti pentru fiecare camera.Asa ca a trebuit in doua saptamani de cand am terminat semnaturile sa facem dosarele de candidatura si sa rugam pe absolut fiecare cunoscut, fiecare prieten sa accepte sa isi faca un dosar de candidatura ca sa punem acele liste complete si sa avem si noi oameni in sectii sa ne pazim cat de cat voturile. Si am pus pe oricine am gasit", a sustinut liderul AUR, la Realitatea PLUS George Simion sustine ca asa s-a ajuns in situatia ca membrii AUR sa puna pe listele parlamentare sotiile, mamele, fratii sau alte rude, astfel ca, in total, 27 de cupluri de rude de gradul intai au candidat la alegerile parlamentare pentru un loc in Legislativ.Despre posibilele violente fizice ale membrilor AUR, George Simion neaga ca ar exista asa ceva: "Sunt de 15 ani prezent in spatiul public, nu am tradat asteptarile celor care ne-au sustinut, astazi suntem a patra forta politica. (...) Va garantez ca, daca vor face asa ceva, vor fi exclusi din randurile noastre".Potrivit sursei amintite, George Simion mai spune ca AUR nu a fost finantat cu bani de la Sebastian Ghita, deputatul fugar care se afla in Serbia."Sebi Ghita e un fugar, in momentul asta, e un baiat destept folosit de o parte din servicii ca sa isi faca anumite jocuri. Sta in Belgrad ca sa se ascunda de autoritati. Nu vad ce legatura avem noi cu acel fugar. Nu, nu avem legatura cu acel fugar. (...) Avem 47 de parlamentari, si cu siguranta ca partidul AUR, pe care eu l-am fondat, nu a luat vreo finantare de la vreun mogul de presa. Ca am fost acuzati ca am luat bani de la Bobby Paunescu...Si dintre acesti 47 de parlamentari nu a avut niciunul o contributie mai mare de 20.000 de euro si cu siguranta cei doi care au avut o contributie de 20.000 de euro nu au luat bani de la Sebi Ghita. Campania noastra nu a fost de milioane de euro ca in cazul partidelor traditionale, care au acesti bani din bugetul de stat, ei singuri si-au dat bani pentru campaniile electorale din banii nostri, pentru tot dezmatul care a fost pe internet, la televizor, pe strada. Noi am facut o campanie ce ne-a costat intre 200-300 de mii de euro si totul este public, toate donatiile sunt pe site", a mai declarat George Simion, la Realitatea Plus.Si dintre acesti 47 de parlamentari nu a avut niciunul o contributie mai mare de 20.000 de euro si cu siguranta cei doi care au avut o contributie de 20.000 de euro nu au luat bani de la Sebi Ghita. Campania noastra nu a fost de milioane de euro ca in cazul partidelor traditionale, care au acesti bani din bugetul de stat, ei singuri si-au dat bani pentru campaniile electorale din banii nostri, pentru tot dezmatul care a fost pe internet, la televizor, pe strada. Noi am facut o campanie ce ne-a costat intre 200-300 de mii de euro si totul este public, toate donatiile sunt pe site", a mai declarat George Simion, la Realitatea Plus.