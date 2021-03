VIDEO George Simion nu a fost lasat sa intre in Republica Moldova. "Stau aici cat timp va fi nevoie"

George Simion a declarat ca scopul vizitei sale in Republica Moldova este de a participa la inmormantarea scriitorului Nicolae Dabija . Deputatul roman este constient de interdictia impusa lui de autoritatile de la Chisinau, insa sustine ca interdictia i-a fost aplicata cu doi ani in urma, cand era activist civic, iar acum in calitatea sa de demnitar al Romaniei, accesul in Republica Moldova trebuie sa-i fie permis.Desi politistii de Frontiera i-au spus sa atace decizia respectiva in instanta, deoarece ei nu au dreptul sa-i permita accesul, George Simion a refuzat sa se intoarca in Romania si a afirmat ca va sta in vama Albita-Leuseni pana cand i se va permite intrarea in Moldova.Simion a facut un apel catre presedintele Maia Sandu si ministerele de Externe ale celor doua tari sa i se permisa accesul, in baza pasaportului diplomatic."Stau aici cat timp va fi nevoie, pana in 2023, pana mi se va permite accesul. Fac un apel catre Maia Sandu, catre autoritatile Republicii Moldova. Vin ca demnitar al statului roman. Vin ca demnitar al Parlamentului Romaniei", a spus Simion intr-un Live pe Facebook